Terradata porte sa solution analytique sur Google Cloud, disponible dès à présent.

Outre les fonctionnalités standard du logiciel, les utilisateurs bénéficient de caractéristiques spécialement conçues pour le cloud : le support d’au maximum 128 machines virtuelles, l’accès aux données stockées sur Google Cloud Storage, Persistent Disk et prochainement sur Dataproc (cluster de stockage conçu pour traiter rapidement et de façon plus sécurisée les analyses et données dans le cloud).

L’alimentation en données est possible via, notamment, Pub/Sub, Cloud Functions, Data Fusion et Looker.

La technologie Live Migration de Google est prise en compte et facilite ainsi les opérations de maintenance par transfert sur d’autres instances.

Enfin, les clients peuvent réutiliser leurs investissements précédents dans Teradata et éliminer une opération de réécriture lorsqu’ils font migrer des données et traitements depuis leurs infrastructures sur site vers Google Cloud, économisant ainsi de l’argent, du temps tout en réduisant les risques.

Kevin Ichhpurani, C-VP chez Google Cloud, remarque : « Faire migrer Teradata Vantage sur Google Cloud ouvre à nos clients communs une voie uniforme vers le stockage et l’analyse de données sur des solutions cloud hybrides, en mettant à contribution une infrastructure scalable à l’échelle mondiale, ainsi que les capacités différenciées de Google Cloud en matière d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning ».