Les ERP SAP sont, potentiellement, des sources d’informations très complètes pour les collaborateurs de l’entreprise, à condition que l’accès à ces données soit rapide, simple à mettre en œuvre … et qu’il n’impacte pas le fonctionnement des logiciels.

Avec son connecteur DVW Analytics SAP, la startup en vogue ThoughtSpot (qui vient de s’installer en France) facilite l’extraction et l’exploitation des informations depuis plusieurs systèmes SAP en un flux unique qui est envoyé vers la plateforme partenaire d’analyse de données Alteryx.

Avec cet outil, les utilisateurs ToughtSpot disposent d’une interface de recherche simplifiée « à la Google », où toutes les tâches de préparation et d’acheminement des données sont automatisées via des processus à base d’IA. Les collaborateurs qui peuvent ainsi accéder aux données de l’ERP de façon transparente sont libres de se concentrer sur la consolidation et l’analyse, et dégager rapidement les axes d’amélioration qu’ils recherchent.

Ce connecteur peut s’intégrer, rapidement, dans SAP BW Queries, SAP BW InfoProviders, SAP Tables, SAP HANA CDS Views, SAP Queries, SAP Reports, SAP Transactions, SAP Attachments, BusinessObjects Universes, et BusinessObjects Webi Reports.

Intégré à Alteryx, le connecteur n’a ainsi aucun impact sur les performances des ERP de l’entreprise.