Jusqu’ici plutôt spécialisé dans les infrastructures à hautes performances, le français Titan Datacenter a lancé récemment sa propre solution de Cloud Computing en mode IaaS.

L’acteur étend aujourd’hui son portefeuille de solutions avec une nouvelle offre ciblant les TPE, PME et PMI à la recherche de services IaaS abordables, rapides et sécurisés : Titan SmallCloud.

Une solution « made in France » qui s’inscrit totalement dans l’actualité du moment très orientée « souveraineté numérique » avec typiquement l’annonce de Gaia-X.

Bien évidemment basée sur une architecture cluster haute disponibilité, Titan SmallCloud joue la carte de la sécurité et de la performance avec des données dupliquées sur plusieurs supports distincts et des performances annoncées 30% supérieures à celles proposées habituellement par des serveurs SSD classiques.

Proposées avec une interface d’administration ergonomique, les offres se destinent d’abord « aux applications nécessitant performances et coût réduits » et débutent à 10€ par mois avec 1 Go de RAM, 10 Go de stockage et 100 Mbps en illimité. Les entreprises ayant des besoins plus affirmés trouveront des offres à partir de 40€ et 80€ par mois.