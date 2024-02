Après un CES 2024 placé sous le signe du Wi-Fi 7, TP-Link renouvelle officiellement ses gammes en France avec notamment des systèmes de connectivité « Outdoor » pour les réseaux extérieurs des PME.

Employés et visiteurs d’un hôpital, d’une organisation, d’une maison de retraite ou de n’importe quel complexe s’attendent désormais à être connectés en toute occasion. Ce qui impose d’offrir de la connectivité aussi bien dans les bâtiments que dans les espaces extérieurs.

Et bien évidemment, les équipements extérieurs ont des exigences plus strictes et complexes que ceux bien à l’abri dans l’enceinte des bureaux.

Un switch externe 5 ports

Pour satisfaire aux besoins de connectivité « outdoor », notamment pour interconnecter des caméras de surveillance extérieures, TP-Link lance son « Smart Switch Omada SG2005P-PD ». Ce Switch filaire extérieur IP55 est conçu pour résister à la poussière et aux UV, aux projections d’eau, à des températures relativement extrêmes (de -40 à 60° Celsius) et intègre une protection contre la foudre (jusqu’à 4KV). Son design permet un montage aisé sur un mur ou un porteau, les kits de fixation étant livré en standard.

Ce Switch peut s’alimenter en PoE via une entrée Gigabit PoE++ de type Passthrough qui permet d’alimenter les 4 ports de sortie Gigabit PoE+ (pour une distance de transmission jusqu’à 200m sans perte).

Administrable via le service cloud Omada Cloud SDN, ce switch propose des fonctionnalités avancées telles que l’accès au Cloud, la gestion à distance et la prise en charge de la gestion multisites, renforçant son attrait pour les déploiements de réseaux extérieurs de type campus.

Omada SDN permet aux administrateurs de gérer l’ensemble de leur infrastructure réseau à distance depuis une console unifiée et ainsi de superviser, configurer et maintenir les appareils répartis sur plusieurs sites.

Des points d’accès WiFi pour l’Outdoor

TP-Link dispose d’une vaste gamme de points d’accès WiFi conçu pour l’extérieur allant du très accessibles « EAP225 Outdoor » en AC1200 Mesh (compatible SDN) au modèle EAP610-Outdoor en WiFi 6. La gamme s’enrichit de trois nouveaux modèles au design IP67 : EAP623-Outdoor HD (en WiFi 6 AX 1800), EAP625-Outdoor HD (en WiFi 6 AX 1800 avec antennes orientables et détachables) et EAP650-Outdoor (WiFi 6 AX 3000). Ces modèles supporteraient jusqu’à 1000 clients connectés simultanément.

Tous ces modèles s’alimentent via leur port d’entrée PoE+ et disposent de la technologie Mesh « Omada Mesh ». Cette dernière permet de créer un réseau maillé entre plusieurs points d’accès afin de conserver une vitesse de transfert maximale tout en étendant la portée du réseau. Ils sont bien évidemment administrables via le service Cloud Omada SDN ce qui en fait d’excellentes solutions pour campus, hôpitaux, etc.

TP-Link lance également un « EAP215-Bridge Kit » un peu mystérieux et surprenant puisqu’il promet une transmission longue portée jusqu’à 5 Km notamment grâce à son électronique spécifique et ses antennes directionnelle MiMO 11 DBi!

Des points d’accès WiFi 7 pour l’Indoor

TP-Link lance en France ces premiers points d’accès WiFi 7. Avec leur design plafonnier, les EAP770 et EAP783 concrétisent les vitesses de transmission et la stabilité de signal du nouveau standard de connexion sans fil.

Le modèle EAP770 est un modèle tri-bande (BE 11000), autrement dit avec support du 6 GHz, équipé d’un port 10G PoE++ pour tirer pleinement profit des débits du WiFi 7. L’appareil prend en charge un fonctionnement en mode Mesh et l’itinérance transparente.

Le modèle EAP773 diffère du précédent par un design ultrafin (3 cm d’épaisseur).

Les deux modèles s’administrent à distance via le service cloud Omada SDN.

Et des switchs niveau 3

TP-Link n’oublie pas les commutateurs classiques pour des PME en quête de toujours plus de bande passante à l’heure des services cloud et logiciels en mode SaaS. Les nouveaux modèles SG6428XHP (24 ports gigabit et 4 ports 10G) et SG6654XHP (48 ports gigabit et 6 ports 10G) se distinguent par leurs capacités PoE+ avancées et leur alimentation redondée en option tandis que le SG6654X offre une haute capacité de commutation et une haute fiabilité (double alimentation redondée en standard), cruciales dans des environnements où le volume des données échangées ne cesse de croître.

Ils prennent en charge de multiples protocoles de routage de niveau 3 (L3/L2+) et permettent l’empilement physique jusqu’à 4 unités, atteignant ainsi une capacité de commutation de 864 Gb/s, pour une redondance à très haute performance. Solutions solides et évolutives, adaptées aux architectures réseau de plus en plus complexes des PME, tous ces switchs L3 sont totalement administrables à distance via le service cloud Omada SDN.

 <

À lire également :