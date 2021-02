Les Chromebooks représentent désormais plus de 10% des ventes du marché du PC. Avec une croissance de l’ordre de 100% les ventes ont véritablement décollé en 2020.

On est toujours sans nouvelles officielles de Windows 10X dont on ne connaît pas la date de sortie malgré les multiples « fuites » de versions plus ou moins stabilisées. Pourtant, il semble de plus en plus évident qu’il y a urgence pour Microsoft à proposer une vraie alternative aux petites machines connectées de Google qui sont en train de truster le marché éducatif aux USA et commencent à séduire les entreprises et les utilisateurs au-delà des frontières nord-américaines.

Si l’on en croit le cabinet Canalys, il s’est vendu 30,7 millions d’appareils à base de ChromeOS en 2020 dans le monde, soit une augmentation de 109% par rapport au 14,7 millions d’unités écoulées en 2019.

Avec 11,2 millions d’appareils écoulés sur le seul trimestre Q4 2020, les Chromebooks ont connu une année record et représentent plus de 10% des micro-ordinateurs écoulés en 2020 (soit 297 millions d’unités vendues).

Gartner de son côté affiche des estimations assez similaires quoique légèrement inférieures et annonce une croissance supérieure d’un peu plus de 80%.

Quel que soit l’analyste, le succès des Chromebooks en 2020 est indéniable. Par comparaison, selon IDC, il s’est vendu 7,3 millions de Mac au quatrième trimestre 2020.

Le marché des Chromebooks est dominé par HP (31% du marché), suivi de Lenovo (22%), Dell (15%), Acer (14%) et Samsung (6%), les autres fabricants de machines ChromeOS représentant globalement 12% de ce marché en 2020.