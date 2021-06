Atera propose une solution RMM (Remote Monitoring Management) de supervision des systèmes IT s’appuyant sur une plateforme d’automatisation basée sur la data science. Ces derniers mois, l’éditeur a particulièrement veillé à soigner et multiplier ses intégrations avec d’autres solutions, à commencer par celles d’Acronis.

Aujourd’hui, Atera annonce un nouveau partenariat ancré dans l’air du temps et qui s’inscrit dans la tendance post-Covid du travail hybrid. L’éditeur s’associe à AnyDesk afin de faciliter le déploiement de bureaux à distance et la mise en place du travail hybride dans des environnements fiables et sécurisés.

Ce partenariat va permettre aux MSP et aux équipes IT qui utilisent la plateforme Atera d’offrir une prise en main à distance sûre et fiable pour soutenir leurs clients et collaborateurs en situation de télétravail.

AnyDesk est l’une des offres logicielles de bureau à distance en vogue. Elle fonctionne sous Windows, macOS, Android, iOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi et ChromeOS.

Avec l’intégration d’AnyDesk, Atera introduira également des outils pour faciliter la collaboration entre les équipes à distance, notamment le transfert de fichiers sur la plateforme, des capacités d’enregistrement de sessions et un tableau blanc pour communiquer graphiquement, en complément des fonctions de chat en temps réel existantes.

Pour Gil Pekelman, CEO d’Atera, la plateforme RMM « a toujours été précurseur dans la gestion à distance, ce qui nous a permis de mieux guider nos clients dans leur adaptation au télétravail au cours de l’année dernière. Alors que nous nous tournons vers un mode de travail flexible à l’avenir, nous sommes ravis de nous associer à une entreprise qui partage nos valeurs ». Ce partenariat d’Atera avec AnyDesk fournira des outils d’interconnectivité accrus pour identifier et résoudre les problèmes avant qu’ils ne perturbent l’activité des clients et renforcera l’offre tout-en-un d’Atera.