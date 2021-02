Oracle, spécialiste du cloud et des suites d’applications intégrées, publie les résultats d’une étude internationale (sur 12 pays) portant sur les difficultés psychologiques rencontrées par les cadres durant l’épidémie de la Covid-19.

Les résultats confirment d’autres analyses déjà publiées et qui vont un peu à contre-courant des aprioris des français : comme dans l’étude Abbyy, l’enquête Oracle dévoile que ce sont bien les plus jeunes – Millenials et Génération Z – qui ont ressenti le plus de difficultés.

Néanmoins le rapport proposée par Oracle, disponible sur https://www.oracle.com/fr/human-capital-management/ai-at-work/ , apporte des précisions sur l’état mental des cadres dirigeants :

45% des dirigeants et managers rencontrent plus de difficultés que leurs salariés, 85% signalent des problèmes pour se mettre au télétravail et notamment 39% pour la collaboration virtuelle.

Des difficultés qui augmentent, pour 35%, le stress et l’anxiété.

L’étude Oracle fait aussi écho à une autre étude récente menée par Future Workspace : 73% des cadres dirigeants préféreraient parler de leurs difficultés à une IA (ie … un robot conversationnel) plutôt qu’à un humain. Une interaction homme-machine que seuls 61% de salariés évoquent en revanche pour évoquer les problèmes psychologiques…

Selon l’étude, 80% des cadres dirigeants affirment qu’une IA les a déjà aidés à surmonter leurs difficultés psychologiques au travail.

En la matière, les différences culturelles sont bien visibles : si les collaborateurs en Chine (97%) et en Inde (92%) sont les plus ouverts à l’idée d’avoir un robot comme thérapeute ou

comme conseiller, les Français (68%) et les Anglais (69%) se montrent les plus hésitants.

Reste que, et un peu sans surprise, quels que soient les critères démographiques, les collaborateurs attendent de l’aide de leur employeur. Selon l’étude, « 2020 est l’année la plus stressante de tous les temps« . L’affirmation est un peu audacieuse. Mais malgré les différences en matière de niveau hiérarchique, de génération ou de localisation géographique, tout le monde s’accorde sur un point : la pandémie a eu un impact négatif sur la santé mentale des travailleurs au niveau mondial, et ils

ont besoin d’aide.

* 78% des travailleurs affirment que la pandémie a un impact négatif sur leur équilibre psychologique.

* 76% des individus pensent que leur entreprise devrait en faire plus pour protéger leur équilibre psychologique.

* 83% aimeraient que leur entreprise leur propose des technologies d’assistance psychologique.

Pour Emily He, SVP Oracle Cloud HCM , « la pandémie a fait de la santé mentale du personnel une préoccupation mondiale, mais ces résultats montrent aussi qu’ils attendent plus que jamais de leur entreprise qu’elle leur apporte des solutions intégrant des technologies telles que l’IA ».