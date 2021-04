Le marché des composants électroniques est en crise avec des pénuries sur les mémoires, les CPU mais aussi et surtout sur les GPU. Et ça va durer…

Si vous devez changer la carte graphique de votre tour PC ou Desktop PC, le moment est plus que mal choisi ! Il suffit de faire un petit tour sur les sites de e-commerce pour s’apercevoir qu’il est bien difficile de trouver des cartes graphiques disponibles en stock. Et ceci aussi bien sur les modèles bon marché que sur les modèles haut de gamme de hard-core gamers.

Et cette pénurie va s’éterniser. Intel, TSMC et NVidia s’accordent à reconnaître que la pénurie de composants et notamment de GPU va se poursuivre au moins jusqu’en début d’année 2022.

Colette Kress, la directrice financière de NVidia a ainsi confirmé cette semaine que « les stocks sont très faibles » et que « la demande va continuer à largement surpasser l’offre pendant la plus grande partie de l’année ».

De son côté AMD éprouve autant de difficultés que ses concurrents à satisfaire la demande en nouveaux CPU Ryzen série 5000 ainsi qu’en GPU. D’autant que le constructeur doit aussi fournir les composants pour les PS5 et les Xbox Series S et Series X, des consoles dont les stocks sont à zéro depuis leur sortie en novembre dernier avec des livraisons en flux tendu. AMD estime cependant avoir pris les mesures nécessaires pour augmenter sa production de CPU et GPU de 20% au second trimestre 2021. Mais cela ne suffira pas à satisfaire les demandes…

Aux US, cette situation inquiète les marchés, les constructeurs d’ordinateurs mais aussi les politiques. Le président Biden a ainsi proposé d’inclure de 150 millions de dollars au budget pour financer la création de nouvelles usines de fabrications de composants sur le sol américain.

De son côté, Intel a annoncé investir 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines de production en Arizona.