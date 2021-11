Unisys, fournisseur de services de Digital Workspace et de Cloud et d’infrastructures, annonce l’acquisition de Mobinergy, spécialiste de l’Unified Endpoint Management (UEM).

Après Unify Square, Mobinergy est la seconde acquisition de l’année d’Unisys dans le domaine du Digital Workplace. Mobinergy est une startup française de consulting spécialisée dans la mobilité et réputée pour son expertise des solutions UEM de gestion unifiée des terminaux. Des solutions qui visent à centraliser la sécurisation et le contrôle des ordinateurs de bureau et portables, des téléphones mobiles et des tablettes sur une même console de manière cohérente et connectée.

Unisys finance la transaction avec ses liquidités. Actuellement présent en France, au Royaume Uni et en Allemagne, Mobinergy va voir avec Unisys ses activités UEM s’étendre à l’échelle mondiale.

Leon Gilbert, SVP et DG Digital Workspace Solutions chez Unisys, précise : « Les compétences de Mobinergy permettront à Unisys de fournir à nos clients des solutions UEM à haute valeur ajoutée et d’élargir encore notre portefeuille de solutions d’expérience utilisateur employés ».