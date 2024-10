A l’occasion du VeeamON Data Resilience Summit, Veeam annonce l’intégration de son nouvel outil Veeam Recon Scanner à sa plateforme Veeam Data Platform.

Développé par Coveware, une startup spécialisée dans la récupération post-ransomware acquise par Veeam en début d’année, Veeam Recon Scanner est un outil de cybersécurité original qui s’appuie sur l’expérience de Coverware en matière de cyber-extorsion pour identifier, trier et prévenir de manière proactive les cyberattaques en détectant les tactiques, techniques et procédures des attaquants dès les phases préliminaires d’attaques.

« Protéger votre entreprise contre une cyberattaque nécessite une stratégie coordonnée qui commence au niveau du périmètre et requiert une sauvegarde et une protection complètes des données. Cependant, le risque qu’un acteur malveillant passe entre les mailles de votre filet ne disparaît pas. Recon Scanner apporte aux entreprises une tranquillité d’esprit supplémentaire en identifiant les tactiques, techniques et procédures des cyber-adversaires en amont d’une attaque », explique Dave Russell, Senior Vice President of Strategy chez Veeam.

Un scanner de tactiques adverses

Face à la multiplication des cyberattaques, notamment des ransomwares qui ciblent aussi bien les environnements de production que les sauvegardes, la récupération des données devient un défi de taille. Intégré à la version Premium de Veeam Data Platform, Recon Scanner permet aux entreprises de détecter les menaces avant qu’elles ne causent des dommages. Grâce à des analyses régulières, l’outil identifie les activités suspectes et les tactiques utilisées par les cybercriminels, offrant ainsi la possibilité de prendre des mesures défensives anticipées. Selon Veeam, l’outil s’appuie « sur la plus grande base de données de cyberincidents au monde, ce qui lui permet de fournir des évaluations de menaces extrêmement précises et pertinentes ». Recon Scanner offre des fonctionnalités telles que des analyses automatiques, des alertes en temps réel et des analyses de données approfondies.

Cette proactivité inédite est nouvelle dans le portfolio de Veeam et permet à l’éditeur d’étendre le spectre d’efficacité de sa plateforme de résilience et sécurisation des données Veeam Data Platform. En tout état de cause voilà un ajout (gratuit) bien intéressant pour tous ceux qui ont opté pour la formule Premium de cette plateforme.

