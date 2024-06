À l’occasion de VeeamOn 2024, le leader des outils de sauvegarde a lancé sa propre solution Veeam Data Cloud Vault hébergée partout dans le monde via Azure mais affranchie des surtaxes de transfert habituelles et fait de la sauvegarde un moyen simple de quitter VMware…

Pour Veeam, comme pour tous les acteurs de la sauvegarde, il n’est plus question de parler de « backups » mais bien davantage de résilience, de sécurité des données, de préparation aux attaques par ransomware, de mobilité voire de liberté des données. La cyber-résilience, cette nécessité de se préparer aux cyberattaques et aux ransomwares pour mieux les prévenir, était au cœur de l’édition 2024 de la conférence VeeamOn qui se tenait cette semaine.

L’occasion pour l’éditeur de lancer un nouveau service cloud de stockage-as-a-service, dénommé Veeam Data Cloud Vault hébergé sur Microsoft Azure (en appuie sur le service Azure Blob Hot LRS Tier) et destiné à encourager les entreprises à exploiter le cloud pour stocker leurs sauvegardes « offline » afin de pouvoir rapidement et aisément redémarrer d’une cyberattaque ravageuse ou autre incident dramatique. Le service procure un espace de stockage connecté mais « hors-site » entièrement managé, préconfiguré, chiffré et surtout immuable !

La solution s’inscrit totalement dans la stratégie « 3-2-1-1-0 » qu’elle essaye d’inculquer (imposer ?) aux entreprises. Extension de la fameuse recette « 3-2-1 » historique de la sauvegarde, cette stratégie impose :

– Disposer d’au moins 3 copies de vos données (dont 1 en production)

– Exploiter 2 médias de stockage différents (parmi disques, bandes, cloud)

– Disposer d’au moins 1 copie « off site » (hors site)

– Disposer d’au moins 1 copie « offline » (déconnectée) ou « immuable » si dans le cloud

– S’assurer de sauvegardes avec 0 erreur.

« Stocker une sauvegarde de vos données hors site est une partie essentielle de toute stratégie de sauvegarde et il est essentiel de pouvoir effectuer une récupération rapide et propre en cas de panne ou de cyberattaque » a ainsi rappelé Anand Eswaran, le CEO de Veeam. « Data Cloud Vault répond à cette demande des entreprises en offrant un niveau supplémentaire de protection des données, de cyber-résilience, de conformité, de récupération plus rapide et de prévention contre les menaces internes. Ces facteurs contribuent collectivement à renforcer la posture de sécurité globale des organisations sans ruiner leur budget. »

Cette nouvelle offre de « stockage as a service » dans le cloud évite aux entreprises d’avoir à gérer leur propre infrastructure dans le cloud tout en s’intégrant aux processus et outils de la solution Veeam Backup & Recover.

L’offre est facturée 74$ par To et par mois (pour un hébergement européen, les tarifs variant selon les régions). Le prix comprend non seulement le stockage, mais aussi les appels API pour l’écriture et la lecture des données et les frais d’egress. Dit autrement, c’est un prix « tout compris » sans surtaxe et facturation complémentaire d’Azure. Les utilisateurs peuvent accéder au service via l’interface logicielle de Veeam et ajuster facilement le stockage selon leurs besoins. De quoi permettre à toutes les entreprises et organisations, grandes, moyennes ou petites, de bénéficier de vraies capacités de reprise après sinistre en toute sérénité et simplicité.

Data Freedom s’étend à Proxmox

Parallèlement, Veeam a étendu son support de la virtualisation à la plateforme Proxmox VE, l’une des alternatives open source les plus en vogue à VMware. L’information n’est pas nouvelle puisque la fonctionnalité était en test depuis quelques semaines mais elle a été officiellement démontrée pour la première fois en public à l’occasion de VeeamOn 2024. Un support de Proxmox qui s’inscrit dans la philosophie « Data Freedom » prônée par Veeam, une approche de la protection des données qui cherche à offrir une portabilité des données sans précédent. L’idée est de permettre l’accès aux données via la sauvegarde de n’importe où en faisant abstraction de la plateforme de virtualisation ou de toute velléité de « lock-in » des fournisseurs de solutions.

Veeam supporte ainsi cette liberté d’accès aux données sauvegardées que ce soit sur vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Oracle Linux Virtualization, Red Hat Virtualization, AWS, Azure, Google Cloud. Ainsi, les données des VMs peuvent aisément être migrées d’une plateforme à une autre tout comme les pratiques de cybersécurité.

Le support de Proxmox VE permet ainsi de continuer à assurer sous Promox l’immuabilité des sauvegardes, d’accélérer les sauvegardes, de bénéficier des optimisations CBT et BitLooker pour ne sauvegarder que les blocs de données réellement utilisés, de restaurer des VMs tiers sur Proxmox et inversement, de bénéficier de fonctions intelligentes comme la détection et la restauration des seuls fichiers impactés par une attaque ransomware, etc.

À lire également :