Le rachat de CloudSimple par Google fin 2019 avait jeté un trouble quant à l’avenir des implémentations de VMware sur les clouds publics autre qu’AWS. Mais les entreprises qui continuent de tabler leurs stratégies hybrides sur vSphere, vRealize et d’une manière générale sur vSphere Cloud Foundation peuvent se rassurer.

Lundi dernier, Microsoft dévoilait sa nouvelle solution Azure VMware « next-gen » permettant d’étendre ou de migrer les applications VMware vers Azure sans effort et sans risque. Elle leur permet d’utiliser sous Azure la même fondation VMware (vSphere, HCX, NSX-T, vSAN, vRealize) que celle utilisée dans leur datacenter.

Aujourd’hui c’est au tour d’Alibaba Cloud d’annoncer la disponibilité des solutions VMware sur ses infrastructures (en Chine et à Hong Kong pour l’instant). Alibaba Cloud VMware solutions s’apparente à ce que Microsoft propose avec Azure et n’est pas très éloigné – même si les implémentations sont semblent-ils quelque peu différentes – de ce que VMware a fait avec AWS ou même avec Oracle Cloud. La solution Alibaba Cloud VMware supporte dans le cloud les mêmes applications, réseaux, paramètres de gestion, opérations et outils que ce que les administrateurs ont sur site. Les clients peuvent utiliser le nouveau service pour répondre à divers cas d’utilisation hybride avec le soutien direct d’Alibaba Cloud, y compris pour la migration d’applications critiques vers le cloud, pour l’extension de datacenters vers le cloud ou pour concrétiser des scénarios de reprise après sinistre ou de continuité d’activité.

Ce partenariat avec VMware témoigne de l’effort continu d’Alibaba Cloud pour construire une plateforme de cloud computing de classe mondiale, même si les services VMware sont dans un premier temps destinés aux entreprises réalisant leurs opérations en Chine : « Notre partenariat avec VMware démontre la valeur que nous accordons à la collaboration et l’innovation avec des partenaires de classe mondiale. Nous nous appuyons sur notre plateforme cloud pour proposer les produits et solutions les plus récents à nos clients dans le monde entier », explique ainsi Lancelot Guo, vice-président d’Alibaba et GM of Ecosystem and Sales Operations d’Alibaba Cloud Intelligence.