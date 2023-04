La raison d’être d’un système de contrôle d’accès est d’améliorer la sécurité des entreprises et organisations. Mais si ses éléments matériels et logiciels ne sont pas régulièrement mis à jour, il peut rapidement devenir vulnérable aux menaces de cybersécurité.

De nombreuses entreprises utilisent toujours le même système de contrôle d’accès qu’elles avaient il y a 15 ans ou plus, à quelques mises à niveaux et correctifs mineurs près. Si ces anciens systèmes permettent toujours aux employés de badger pour entrer et sortir d’un bâtiment, ils ne sont pas suffisamment protégés contre les cybermenaces.

Des risques bien au-delà des portes

Conserver un système obsolète, c’est passer à côté de nouvelles fonctionnalités qui permettent d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Mais c’est aussi et surtout exposer votre organisation à de nouvelles menaces. Avec le temps, les intégrations entre systèmes peuvent se dégrader ou ne plus être prises en charge, et les cybercriminels savent comment contourner ou compromettre de vieux matériels et logiciels.

Si une faille de cybersécurité dans un système de contrôle d’accès permet à un pirate informatique de pénétrer dans un réseau et d’accéder à des données sensibles, cela peut causer des dommages bien au-delà des portes. En 2022, le coût moyen d’une violation de données en France est ainsi estimé à 4,34 millions de dollars.

En France, près d’une entreprise sur deux a subi une cyberattaque réussie en 2022. Si le chiffre s’est amélioré par rapport à 2021, ce n’est pas que les tentatives sont moins nombreuses mais que les entreprises sont mieux préparées. Dans le domaine de la sécurité physique, plus d’un tiers des professionnels de l’informatique et de la sécurité (36 %) affirment d’ailleurs vouloir investir dans des outils liés à la cybersécurité en 2023 et, dans 40 % des cas, ces outils viendront spécifiquement renforcer le contrôle d’accès.

Les systèmes de contrôle d’accès modernes offrent de nombreuses fonctions de cybersécurité qui complexifient énormément les accès non autorisés. Ils fournissent également des outils permettant de réagir plus rapidement et plus efficacement lorsqu’ils sont la cible d’une cyberattaque.

10 étapes pour renforcer la cybersécurité de votre système de contrôle d’accès

Si le choix d’un système de contrôle d’accès plus moderne est une étape importante dans le renforcement de la stratégie de cybersécurité de votre entreprise, ce n’est pas la seule. Voici l’ensemble des 10 mesures doivent être prises :

1 – Mettez votre système à niveau vers un système moderne doté de mesures de cybersécurité renforcées. Les anciens systèmes n’ont pas été conçus pour faire face aux menaces actuelles.

2 – Optez pour des identifiants sécurisés et intelligents, ou des données biométriques.

3 – Utilisez les derniers protocoles de communication pour sécuriser les données qui circulent entre les appareils et les réseaux.

4 – Formez vos employés pour les sensibiliser aux bonnes pratiques de cybersécurité.

5 – Assurez-vous de la mise à jour régulière des mots de passe, en invitant régulièrement vos employés à se plier à l’exercice.

6 – Utilisez un système de gestion des identités pour vous assurer que les utilisateurs ne peuvent accéder qu’aux zones et aux données qui correspondent à leur rôle et statut actuels dans l’entreprise.

7 – Créez des réseaux locaux distincts pour les appareils qui stockent ou partagent des informations très sensibles, afin qu’ils ne soient pas accessibles depuis le réseau classique.

8 – Choisissez un fournisseur de sécurité de confiance, qui aura démontré sa conformité aux standards de sécurité établis.

9 – Adoptez des méthodes de chiffrement des données et d’authentification en plusieurs étapes pour votre système de contrôle d’accès.

10 – Travaillez avec un partenaire qui dispose d’une équipe dédiée à la surveillance des cybermenaces et veillez à ce que les logiciels soient fréquemment mis à jour et corrigés si nécessaire.

En faisant le choix d’une approche moderne et unifiée du contrôle d’accès, les entreprises ne gagnent pas seulement en efficacité opérationnelle. Elles sont également capables de mieux résister aux cybermenaces – un facteur essentiel à la résilience et la continuité des activités.

Le remplacement d’un ancien système de contrôle d’accès est un projet de grande envergure. En travaillant avec un fournisseur de confiance, il est plus facile de vous assurer que la migration se déroule en douceur et que vous disposez d’une solution qui répond à vos besoins tant en matière de sécurité physique que de cybersécurité, pour aujourd’hui et pour demain.

Par Matthieu Seys, Directeur Commercial France de Genetec

