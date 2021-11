WatchGuard, spécialiste de la sécurité intelligente réseau et de l’authentification multifacteurs, présente 4 nouveaux modules qui viennent dès à présent enrichir sa plateforme de sécurité unifiée WatchGuard Cloud.

Patch Management gère les vulnérabilités des systèmes d’exploitation et de centaines d’applications tierces sur les stations de travail et serveurs Windows.



Full Encryption centralise le contrôle et la gestion du chiffrement et de la récupération des clés de l’ensemble des disques et clés USB, en tirant parti de BitLocker sur les systèmes Windows.



Advanced Reporting Tool fournit des informations détaillées sur les activités quotidiennes des applications, réseaux et utilisateurs



Data Control détecte, audite et surveille les données sensibles ou personnelles non structurées sur les endpoints à partir des données au repos, en cours d’utilisation et en mouvement.



La sécurité des endpoints dans WatchGuard Cloud offre des fonctions complètes de protection, de détection et de réponse pour les réseaux comptant des dizaines de milliers d’appareils, ainsi que la possibilité d’ajouter des services de threat hunting et Zero Trust. Toutes ces fonctions sont accessibles via un agent léger et une interface unique pour une simplicité maximale. Associée à des outils supplémentaires comme RapidDeploy et FlexPay, WatchGuard Unified Security Platform permet aux fournisseurs de solutions de s’adapter rapidement aux besoins des clients et à l’évolution de leurs besoins spécifiques.

Andrew Young, SVP chez WatchGuard, note : « Pour les MSSP, ces nouveaux modules disponibles simplifient grandement la gestion de notre offre de sécurité des endpoints. Ils leur offrent aussi de nouvelles opportunités de ventes croisées et de montée en gamme ».