Si le concept « Windows as a Service » fonctionne, dans le sens où plus de 90% du parc Windows 10 est à jour sur l’une des deux dernières évolutions du système, la fonctionnalité Windows Update continue de déraper tous les mois.

En cause cette fois-ci la mise à jour KB4535996 qui, si l’on se limite aux réactions des utilisateurs, engendre toute une flopée de problèmes allant du traditionnel écran bleu de la mort (BSOD) au redémarrage, à un écran tout noir durant une période allant de la seconde à plusieurs minutes, en passant par des ralentissements notables sur les jeux ou l’impossibilité pour la machine de se mettre en veille.

Comme tous les mois, le problème ne touche qu’un petit pourcentage de machines mais avec un parc de plus de 900 millions de machines, cela se traduit en centaine de milliers d’utilisateurs vociférant leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Pourtant, comme cela a déjà plusieurs fois été le cas par le passé, la faute n’en incombe pas intégralement à Microsoft. La cause de tous ces déboires rencontrés par les utilisateurs semble, une nouvelle fois, provenir de pilotes (notamment de pilotes audio) issus des constructeurs et mal développés. Un problème récurrent depuis les origines du système ou plus exactement depuis les origines de Windows Update (né avec Windows 98) et qui ne sera probablement jamais résolu tant que Windows devra s’appuyer sur des pilotes tiers pour parler au matériel.

Concernant la mise à jour KB4535996, il semblerait que Microsoft ait renforcé certains des boucliers de sécurité du système et notamment celui de surveillance de l’intégrité de la mémoire. Or cette amélioration a des conséquences sur le comportement d’un grand nombre de pilotes. La solution consiste à s’assurer de bien disposer des dernières versions des pilotes ou à désactiver la protection de Windows qui entre en conflit (Paramètres -> Mise à jour et sécurité -> Sécurité Windows -> Sécurité de l’appareil -> Détails de l’isolation du noyau -> Placer « Intégrité de la mémoire » sur Off).

Il est encore trop tôt pour affirmer que tous les déboires de la KB4535996 proviennent bien d’un conflit entre les pilotes et ce réglage. Mais, étant donné les symptômes rencontrés, les pilotes sont encore une fois en cause dans les dérapages de Windows Update. En l’état, la seule solution pour les entreprises consiste à diffuser les mises à jour Microsoft (qui ne sont pas des mises à jour de sécurité) avec 1 mois de retard le temps de s’assurer qu’elles ont été stabilisées et les drivers mis à jour suite au « beta testing » involontaire de millions d’utilisateurs grand public.

Reste maintenant à savoir si le futur Windows 10X – avec son architecture notablement différente – permettra de limiter les « galères de Windows Update ».

