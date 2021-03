Yooz, jeune éditeur de solutions SaaS de dématérialisation et d’automatisation des processus Achats et Factures lance Yooz Rising, une nouvelle offre qui se veut à la fois simple d’accès, facile d’utilisation, disponible à l’usage et aisée à déployer par les partenaires.

Parmi les fonctionnalités annoncées, on retiendra le découpage automatique des lots et documents sans tri préalable avec une possibilité de validation visuelle intuitive, l’identification automatique de la société facturée et de 50 types/classes de documents.

La solution propose le drag & drop pour la capture de documents ainsi que des workflows de validation puissants et souples basés sur la norme de modélisation de processus BPMN 2.0.

La suite offre une parallélisation de routes, l’intégration de processus 100% spécifiques à chaque organisation mais aussi l’ouverture à la dématérialisation de nouveaux processus métiers avec la même simplicité. La signature électronique avec horodatage des documents entrants et sortants est incluse.

Magali Michel, Directrice de Yooz, affirme : « C’est une solution innovante, unique, dédiée aux décideurs financiers et comptables modernes et pragmatiques, tendus vers l’excellence et animés par une ambition de performance et d’efficacité ».