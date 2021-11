RCDevs, spécialiste de la sécurité informatique et de l’authentification multifacteurs, lance officiellement en France sa solution de signature électronique Yumisign qui permet aux destinataires de signer et parapher n’importe quel document depuis leur mobile, soit via l’utilisation d’un QR Code, soit par l’application d’un push via l’application Open OTP de RCDevs. Et ce quelle que soit leur localisation.

Les 2 modes proposés, Avancée et Qualifiée, sont reconnus par la réglementation européenne eIDAS, permettent de signer avec une carte NFC et intègrent l’ensemble des dispositifs de création de signature électronique qualifiée (QSigCD) sur le marché européen.

Yumisign offre la possibilité d’archiver tous les documents cryptés dans un stockage sécurisé avec valeur probante. L’application Open OTP permet de contrôler le document reçu via l’application mobile puis de le signer et le relire en quelques clics, permettant à la plateforme de respecter le principe de WYSIWYS.

Gérard Kounkou, Directeur, indique : « Notre ambition est de démocratiser la signature qualifiée, de sorte que la plateforme entreprise et SaaS permette de signer avec n’importe quelle organisation en Europe ».