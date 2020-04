Grâce à l’association de Zelf et de Treezor, il sera bientôt possible de réaliser une opération financière (achat, virement …) depuis les principales messageries instantanées du marché, et simplement en l’énonçant.

Compatible aujourd’hui avec Messenger (Facebook), WhatsApp, Viber, Télégram, Line et bientôt Discord, le système repose sur une Mastercard virtuelle (créée par Treezor, filiale de la Société Générale) qui est intégrée dans la plateforme de tokenisation de Zelf, compatible avec les technologies mobiles NFX Xpays.

Le moteur d’IA et de reconnaissance vocale se charge d’identifier les commandes mémorisées et de déclencher l’exécution des opérations demandées. Une campagne de pré-inscription au service est ouverte en France et en Espagne, pour un lancement en 2020 et est accompagnée d’un système de parrainage à plusieurs niveaux.

Pour rappel, la Fintech Treezor est à l’origine de l’une des plateformes de Bank-as-a-Service (100% basée sur des APIs) les plus reconnues en France avec plus de 500 000 cartes virtuelles émises et près de 5 milliards d’euros de flux gérés depuis son lancement.

Prochaine étape à venir plus tard dans l’année, l‘ouverture des mêmes services pour les assistants vocaux Siri, Google Assistant, Alexa et Clova.