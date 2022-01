Zoho, célèbre éditeur d’outils de productivité et de collaboration sur le cloud, annonce avoir intégré nativement dans son CRM la solution de téléphonie Teaming développée par Orange Business Services et qui inclut le fixe et le mobile.

Pour les entreprises utilisatrices, les principaux bénéfices seront la réception des appels avec des informations contextuelles qui permettent la personnalisation des échanges, le suivi simplifié par l’ajout de notes, la création de tâches ou le transfert contextualisé.

L’offre est assortie de fonctions de reporting et de logs automatiques qui facilitent le suivi de l’activité, l’amélioration du parcours client et l’identification des points d’amélioration éventuelles.

Activée en quelques clics seulement, la solution route les appels entrants par le CRM et donne accès immédiatement à toutes les informations pertinentes.

Sridhar Iyengar, Managing Director, relève : « En rassemblant Teaming et Zoho CRM, les équipes gagnent en productivité et ancrent encore davantage la digitalisation de leurs activités en toute simplicité ».