Zoom, spécialiste de la visioconférence sur le cloud, annonce 6 nouveautés immédiatement disponibles pour les utilisateurs de sa solution conçue pour les salles de réunion : Zoom Rooms.

Parmi les apports, l’association d’un appareil mobile (iOS & Android) pour rejoindre facilement une conférence depuis son smartphone et la visualisation en temps réel des données de comptage d’audience. Également, la surveillance de l’environnement et de la qualité de l’air via Neat Bar, un dispositif de contrôle dont les données sont lisibles sur le tableau de bord de l’application.

Un mode Réceptionniste / Kiosque virtuel offre une expérience d’accueil sans contact pour ceux qui sont en présentiel. Un nouveau mode permet le contrôle à distance depuis son propre appareil de celui de la personne connectée. Enfin, il est désormais possible d’enregistrer pour un partage ultérieur (chat ou email) le tableau blanc de Zoom.

Oded Gal, chef produit, explique : « Alors que le monde prévoit à terme de rouvrir en toute sécurité les entreprises, les établissements d’enseignement, de santé et les entités gouvernementales, nous nous concentrons sur l’innovation dans l’ensemble de notre plateforme pour répondre à leurs besoins ».