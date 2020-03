Nous vous dévoilions il y a quelques jours le bond spectaculaire dans l’adoption des plateformes collaboratives Teams et Slack.

Comme nous le supposions, la plateforme de vidéo-conférence Zoom connaît, elle aussi, un formidable succès en ces périodes de confinement et voit son adoption grimper en flèche.

Les téléchargements du client ont ainsi augmenté de 1 270% entre le 22 février et le 22 mars ! Notamment sur mobiles. Les téléchargements sur iOS ont fait un bon de 594,9% et ceux sur Android ont explosé les compteurs : 2 714% de croissance pour atteindre les 8 562 600 téléchargements en un mois.

Pourtant, tout n’est pas rose pour la startup qui a le vent en poupe.

D’abord, l’entreprise vient de publier un « Security Filling » pour avertir ses investisseurs que cette croissance ultra-rapide oblige l’entreprise à investir dans ses infrastructures bien plus fortement et plus rapidement qu’elle ne l’avait prévu.

« Nous nous attendons à ce que nos coûts augmentent fortement dans un avenir prévisible, tant en dollars absolus qu’en pourcentage du revenu total, alors que nous augmentons la capacité de notre datacenter et l’hébergement dans des nuages tiers en raison de l’utilisation accrue de nos services découlant de la récente épidémie de virus COVID-19 » préviennent ainsi les responsables de l’entreprise.

Ensuite, l’entreprise est désormais dans le collimateur de la concurrence mais aussi des experts de la sécurité et de la protection de la vie privée. On lui reproche de collecter beaucoup d’informations sans consentement préalable de l’utilisateur. Et le groupe Access Now, qui lutte contre les abus des agences de renseignements, a envoyé une lettre formelle demandant à l’entreprise de faire preuve de davantage de transparence notamment sur les requêtes de divulgation reçues de la part du gouvernement américain et des instances juridiques.

La rançon de la gloire en somme…