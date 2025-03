Custocy, expert français en Intelligence artificielle pour la détection d’intrusions réseau, annonce une forte croissance de son chiffre d’affaires en 2024 et le succès du lancement de sa nouvelle stratégie commerciale.

Grâce à une équipe composée de 30 % de Docteurs et doctorants en IA et en cybersécurité, Custocy a conçu une solution innovante de NDR (Network Detection & Response). La société se différencie par une forte expertise en intelligence artificielle qui, appliquée au monde de la cybersécurité, garantit aux entreprises la détection et la résilience aux cyberattaques grâce à une surveillance renforcée de leur réseau informatique.

Une année clé dans la montée en puissance de Custocy

Fort d’un positionnement éprouvé et innovant, Custocy a pu signer plusieurs nouveaux contrats en 2024, dont deux majeurs auprès de structures publiques. Cette accélération de la diffusion de l’offre de Custocy s’explique par la qualité de sa solution et sa maîtrise unique d’une technologie d’IA collaboratives appliquées à la détection des cyberattaques. En ce sens, Custocy vient challenger les acteurs historiques du marché tels que Darktrace et Vectra AI en proposant une alternative française. Ce différenciateur majeur a séduit des organisations sensibles, qu’elles soient publiques ou privées, qui ont pu rapidement mesurer des bénéfices opérationnels en termes de performance et d’efficacité sur un large périmètre. (Réseau de + de 25 000 assets, 1500 sous-réseaux)

2024 a également été marquée par la signature de différents partenariats à l’image de l’accord conclu avec REEL IT ou encore du partenariat technologique signé avec Enea. Une stratégie partenariale qui permet à Custocy de se positionner comme un acteur à dimension internationale.

Enfin, le NDR Custocy s’est vu salué pour la performance et l’innovation de sa solution en recevant un prix de référence, celui du Produit de l’année 2024, à l’occasion du Cyber Show Paris.

De belles perspectives en 2025

Sur les prochains mois, Custocy souhaite renforcer son avantage concurrentiel en continuant à innover pour améliorer sa solution et intégrer de nouvelles fonctionnalités, notamment en termes de réponse automatique et de moteurs de détection. Dans ce contexte, l’année démarre avec la commercialisation de sa version 3. L’éditeur compte également lancer une nouvelle phase de R&D en collaboration avec l’INRIA et le CNRS.

Au niveau commercial, Custocy va étendre sa stratégie de vente indirecte et recruter de nouveaux partenaires qui souhaitent proposer à leurs clients une offre NDR en services managés. Cela permettra d’étendre à grande échelle l’utilisation de la solution auprès de nombreuses structures publiques et privées.

Sébastien SIVIGNON, CEO de Custocy « Nous sommes fiers d’annoncer cette très forte croissance et la signature de nombreux contrats structurants avec nos clients et partenaires. Nous bénéficions d’un NDR souverain de nouvelle génération et opérationnel, qui a déjà démontré sa performance sur des projets de grande ampleur. 2025 va être une nouvelle année d’accélération au regard des discussions déjà engagées et de la maturité du marché sur lequel nous évoluons. »