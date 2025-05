L’IA ne transforme pas seulement vos applications, elle fait exploser les fondations des infrastructures IT et bouscule par ses besoins hors normes le marché des datacenters. Pour évoquer cette mutation, Régis Castagné, DG d’Equinix France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Loin d’être un simple hébergeur, Equinix est la plus grande entreprise mondiale de data centers et d’interconnexion. Elle fournit le socle sur lequel des milliers d’entreprises, des géants du cloud aux startups innovantes, construisent et connectent leurs services numériques. Avec plus de 260 data centers répartis dans 71 métropoles à travers le monde, la société offre une plateforme neutre où les écosystèmes numériques se rencontrent, échangent des données et créent de la valeur.

Alors que l’intelligence artificielle s’impose comme le moteur de la prochaine vague d’innovation, elle soumet les infrastructures à une pression sans précédent. Performance, connectivité, durabilité, souveraineté… les DSI sont face à de nouveaux calculs stratégiques complexes. Pour les éclairer, Régis Castagné, DG d’Equinix France, a accepté l’invitation d’InformatiqueNews et IT for Business.

Avec l’inauguration récente de son 10ème site parisien, un investissement de 350 M€ pensé pour l’IA, notre invité fait un point sur l’empreinte et la stratégie d’investissement d’Equinix en France et dans le monde pour les années à venir. À l’heure de la sobriété énergétique, comment ce géant des data centers concilie-t-il croissance et développement durable ?

En tant qu’acteur américain au cœur de l’écosystème IT français, il revient également sur la position d’Equinix autour des enjeux de souveraineté, alors que son service s’arrête à la fourniture d’espaces et de connectivité sécurisés.

Par ailleurs, alors qu’une étude récente de Synergy Research ne place aucune ville française dans le top européen des futurs marchés de colocation à forte croissance, Régis Castagné nous éclaire surl cette situation et la position de la France sur l’échiquier mondial des data centers.

 <

À lire également :