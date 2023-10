Avec le Cloud et l’IA, les besoins des entreprises ont évolué. Leader des services d’hébergement et d’interconnexion, Equinix est un des grands partenaires des entreprises en quête d’hébergement de leur datacenter sur le sol français et partout dans le monde. Regis Castanier, DG d’Equinix France est notre invité de la semaine.

« Sur le dernier trimestre Equinix a créé autant d’interconnexions que la somme de ces 10 principaux concurrents » explique notre invité de la semaine Régis Castanier, DG France d’Equinix. Autant dire si ce fournisseur d’infrastructure numérique est un leader des fournisseurs d’hébergement et d’interconnexion. C’est « de la consommation de datacenters ‘as a service’ en mode Cloud » résume Régis Castanier.

Equinix est une entreprise spécialisée dans l’hébergement et la connectivité des datacenters, avec une présence sur six continents et 250 datacenters dans le monde, dont 11 en France. L’entreprise se distingue par sa capacité à interconnecter différents écosystèmes et à offrir une qualité de service élevée à ses clients, qui inclut des entreprises de toutes tailles et des acteurs majeurs du secteur IT et télécom.

Avec Guy Hervier, notre invité aborde plusieurs sujets liés à l’industrie des datacenters et à l’évolution du secteur. Il évoque notamment l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur les datacenters, tant en termes de performance que de besoins en calcul. Il souligne également l’importance croissante de la préoccupation environnementale dans le choix des clients pour les datacenters, rappelant que son entreprise utilise 100% d’énergie verte dans ses data centers et récupère la chaleur produite pour chauffer des bâtiments publics et des logements.

