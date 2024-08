Le développement d’une stratégie Multicloud efficace permet de conjuguer performance, sécurité et flexibilité dans un contexte où la gestion des données et des cyber-risques devient un enjeu prioritaire. Une interconnexion agile entre les Clouds et un contrôle précis des flux critiques sont des impératifs pour une infrastructure moderne et résiliente.

Aujourd’hui, les entreprises font face à un double défi : assurer la résilience de leur infrastructure tout en gérant un déluge de données. Les services Cloud jouent un rôle crucial, en la matière, offrant évolutivité et flexibilité, mais ils doivent être optimisés avec soin pour maximiser leur performance. C’est pourquoi, établir une stratégie de réseau Multicloud robuste est désormais essentiel pour une gestion des risques efficace et une continuité opérationnelle durable.

Résilience et continuité, les piliers des infrastructures modernes

Les entreprises doivent s’attaquer au défi de diminuer la dépendance aux fournisseurs et les risques associés en répartissant leurs services sur divers environnements. Pour y parvenir, il est essentiel de disposer d’une connectivité efficace à l’échelle mondiale, permettant une migration fluide des données entre différents sites et Clouds. En cas d’incident, il est crucial de pouvoir transférer rapidement les traitements de données pour garantir la continuité des opérations. Les infrastructures réseau traditionnelles sont trop lentes et rigides pour répondre efficacement aux urgences. Le Multicloud, quant à lui, fournit une flexibilité maximale pour réagir rapidement aux imprévus.

Contrôle des données, une préoccupation majeure

En 2023, la CNIL a renforcé son action en infligeant 42 sanctions totalisant près de 90 millions d’euros, ainsi que 168 mises en demeure et 33 rappels aux obligations légales. Face à la multiplication des régulations sur la confidentialité et la souveraineté des données, les entreprises doivent donc adopter une stratégie proactive pour éviter les sanctions. Optimiser le transfert des données entre fournisseurs pour éviter la dépendance à un seul fournisseur, tout en contrôlant les coûts constitue une autre de leur priorité. Pour y parvenir, une évaluation précise des besoins spécifiques de chaque traitement de données est essentielle. Plutôt que de centraliser toutes les données dans un Cloud, il est souvent préférable de conserver certaines données à proximité pour maintenir un contrôle sur les informations critiques. Cette approche permet de combiner flexibilité et réduction des risques associés à une dépendance excessive à un unique fournisseur. L’emplacement idéal pour des données est alors un datacenter neutre à proximité immédiate des différents Clouds bénéficiant d’une interconnexion directe avec chacun d’entre eux.

Gestion efficace des cyberattaques

Le nombre total d’attaques par rançongiciel portées à la connaissance de l’ANSSI, est supérieur de 30 % à celui relevé sur la même période en 2022. La cybersécurité est désormais une priorité incontournable pour les DSI, alors que les infrastructures numériques deviennent des cibles de plus en plus fréquentes pour les cybercriminels. Pour assurer une protection maximale et préserver leur réputation, les entreprises doivent rendre les applications et les données accessibles depuis divers endroits et ainsi réduire les failles de sécurité. Mettre en place un réseau multicloud pour sauvegarder et répliquer les données dans divers environnements représente une stratégie efficace dans ce domaine. L’utilisation, par exemple, d’un réseau privé mondial avec des hautes performances assure une gestion fiable des sauvegardes et diminue les risques liés aux attaques.

Maîtrise de l’IA pour renforcer la sécurité des données

Grâce à sa capacité de calcul évolutive et à la simplicité de l’infrastructure qu’il propose, le Cloud public est fréquemment perçu comme une option idéale pour démarrer des projets en Intelligence Artificielle (IA). Cependant, cette approche comporte des risques notables en matière de conformité, de disponibilité des données et de sécurité des informations sensibles. L’IA privée, qui consiste à développer et héberger des modèles sur des infrastructures privées en utilisant des données internes, apparaît comme une véritable solution pour sécuriser les données critiques tout en tirant parti des avantages du Cloud. Une stratégie hybride, alliant IA publique et IA privée, optimise les performances pour diverses applications. En mettant en place une connectivité multicloud solide, les entreprises assurent un flux de données sécurisé et parfaitement adapté aux exigences spécifiques de leurs services d’IA.

À mesure que les défis du Big Data et de l’IA deviennent plus complexes, il est impératif pour les entreprises de mettre en place des politiques de réseau Multicloud résilientes. Cela leur permettra non seulement de minimiser les risques, mais aussi de tirer pleinement parti des technologies émergentes tout en garantissant la sécurité des données et la continuité efficace des opérations.

____________________________

Par Nicolas Roger, CTO Equinix France

