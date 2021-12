Face aux nombreux défis rencontrés par les entreprises ces deux dernières années, la technologie a joué un rôle clé en les aidant à continuer à s’adapter. Les obstacles ont engendré une course à l’innovation jamais égalée par le passé : les employés du monde entier ont adopté le télétravail avec un environnement de travail qui s’est adapté très rapidement. Les produits et services associés se sont transformés, pour répondre aux demandes croissantes et toujours changeantes. Maintenant que la marche est enclenchée, de nombreuses entreprises résistent à ralentir la cadence. En effet, l’innovation numérique ne montre aucun signe de ralentissement, et voici cinq tendances technologiques qui rythmeront l’année 2022 :

1) LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES PROJETS IT

Lors de la récente Conférence des Nations Unies sur le climat de Glasgow (COP26), les dirigeants des 196 pays présents sont parvenus à un consensus sur les actions à mener pour faire face aux changements climatiques. En 2021, limiter notre empreinte carbone et préserver la planète est au cœur de toutes les attentions et les entreprises ne manquent pas à l’appel.

La durabilité est désormais un facteur de la stratégie commerciale à long terme et des feuilles de route organisationnelles pour l’avenir. Par exemple, les entreprises seront plus enclines à privilégier le cloud plutôt que d’autres technologies plus énergivores. Certains critères d’évaluation quant à la durabilité et les rapports sur l’empreinte carbone sont amenés à se pérenniser, afin de responsabiliser les entreprises quant à leur responsabilité écologique.

Nous avons déjà vu l’Agence américaine de protection de l’environnement classer les organisations en fonction de leur utilisation d’énergie verte, par exemple, et cette année, ces types de classement deviendront aussi courants que les notes énergétiques attribuées aux logements et aux appareils électriques. Cela entraînera un changement de comportement, qui influencera non seulement les nouveaux contrats commerciaux, mais aussi les partenariats dans les écosystèmes technologiques.

2) L’IA DEVIENDRA PLUS RESPONSABLE ET ADAPTÉE

En 2022, l’utilisation de l’IA par les entreprises va connaître un véritable essor. Plus responsable, voire plus éthique, elle répondra à la nécessité des entreprises d’être plus transparente, notamment en termes d’utilisation des données.

Maintenant que de nombreuses organisations ont franchi l’étape première d’introduction de l’IA, elles s’attacheront à comprendre quelles sources de données sont nécessaires pour chaque cas d’utilisation spécifique, en adoptant une approche plus ciblée que jamais. Les réglementations étant susceptibles de se durcir, les entreprises doivent être sûres de pouvoir justifier quand et comment elles utilisent les données des clients. En réponse, nous avons déjà vu des organisations commencer à former leurs propres comités d’éthique internes, et cela devrait devenir une pratique de plus en plus courante en 2022.

L’IA tend à devenir plus adaptée cette année, en s’ouvrant à un groupe d’utilisateurs de plus en plus large au sein des organisations. Aujourd’hui encore, l’IA reste souvent l’apanage de quelques experts en technologie. En 2022, la disponibilité croissante d’outils low-code et en libre-service qui fonctionnent directement, couplée à la popularisation de l’IA, apportera plus de transparence et une simplicité nécessaire pour que les entreprises, à plus grande échelle, l’adoptent rapidement.

3) RECOURS ACCRU À L’HYPERAUTOMATISATION

Avec la transformation digitale des entreprises ces dernières années, l’automatisation semble enfin montrer ses réels avantages.

Après avoir commencé par automatiser les tâches répétitives grâce à la RPA, de plus en plus d’entreprises ont opté pour l’hyperautomatisation – en bref, tout ce qui peut être automatisé le sera. Cette tendance va se poursuivre, mais les entreprises devront veiller à adopter une approche stratégique de l’automatisation, afin d’éviter de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent et de générer le retour sur investissement initialement prévu.

Les plates-formes spécialisées jouent un rôle important en aidant les entreprises à s’assurer qu’elles tirent le maximum de valeur de l’automatisation, en ciblant des cas d’utilisation spécifiques avec une approche plug and play qui a déjà fait ses preuves. En tant que tel, nous pouvons nous attendre à voir l’hyperautomatisation se répandre dans tous les secteurs d’activité en 2022 ; les entreprises profitant des avantages tangibles qu’une approche basée sur une plateforme leur apporte, tandis qu’elles continuent à se transformer numériquement.

4) L’INFORMATIQUE QUANTIQUE VA DÉCOLLER GRÂCE AUX MODÈLES AS-A-SERVICE

Alors que les services numériques modernes exigent des capacités de traitement de plus en plus complexes, la puissance de calcul existante a du mal à suivre. C’est là que l’informatique quantique peut aider, en traitant de manière exponentielle plus de données que les ordinateurs classiques pour donner aux entreprises la puissance de calcul dont elles ont besoin. Toutefois, à ce jour, de nombreuses entreprises n’ont même pas été en mesure de commencer à explorer l’informatique quantique en raison du temps et des coûts de développement.

Cependant, des annonces telles que la publication par Cambridge Quantum de la première boîte à outils et bibliothèque de traitement du langage naturel quantique indiquent que les choses deviendront plus accessibles en 2022.

En fait, nous voyons maintenant Microsoft, IBM et d’autres leaders du secteur mettre la puissance du quantum à disposition sur une base « as a service » pour des cas d’utilisation spécifiques – un autre exemple de l’innovation pour les entreprises grâce au cloud. Désormais, pour la première fois, différentes unités commerciales, des équipes de R&D aux développeurs d’applications, pourront libérer la puissance de la technologie quantique sans avoir à se préoccuper des tenants et aboutissants de son fonctionnement réel.

5) UNE APPROCHE STRATÉGIQUE DE L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE

Nous avons vu tellement de réponses innovantes à la pandémie que les attentes des consommateurs et des entreprises en matière d’UX final sont montées en flèche, ce qui signifie que les entreprises devront adopter une approche plus stratégique de l’expérience en 2022.

En conséquence, nous pouvons nous attendre à voir un nombre croissant d’organisations commencer le processus de planification en considérant d’abord l’expérience utilisateur, que ce soit pour les dispositifs médicaux, les produits informatiques ou les applications mobiles. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un intérêt croissant pour l’expérience totale, les entreprises combinant l’expérience client, l’expérience utilisateur et l’expérience employé afin d’accroître la confiance, la satisfaction, la fidélité et l’adhésion des principales parties prenantes.

Les entreprises utiliseront un large éventail de nouvelles technologies pour stimuler l’expérience totale, des plateformes d’expérience numérique à la RA, la RV et la RX (Réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité XX), qui ont maintenant atteint un haut niveau de maturité et peuvent commencer à avoir un impact réel.

INNOVER POUR RESTER EN TÊTE

Les entreprises continueront à faire face à de nombreux défis en 2022, de sorte que l’utilisation stratégique de la technologie n’aura sans doute jamais été aussi importante. Plutôt que de ralentir l’innovation numérique que la pandémie a accéléré, elles doivent continuer à aller de l’avant pour non seulement prendre de l’avance, mais aussi rester en tête.

___________________

par Kalyan Kumar, Directeur de la technologie et responsable des écosystèmes, HCL Technologies