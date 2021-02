Accor, groupe hôtelier présent dans 110 pays à travers ses 5 000 hôtels, annonce le lancement en avril prochain d’un nouveau concept de réunions hybrides dénommé « All Connect » et développé pour et autour de Teams.

Cette nouvelle solution est d’abord née d’une constatation : 50 % des réunions physiques initialement prévues en 2021 par les clients de la division Meetings & Events du groupe Accor vont évoluer vers des formats virtuels, et 70 % des personnes interrogées considèrent les réunions hybrides comme un format essentiel à l’avenir. L’analyse sectorielle montre par ailleurs que cette tendance aux évènements et réunions à distance devrait perdurer au-delà de la pandémie

La nouvelle offre All Connect – dédiée aux réunions de 8 à 50 participants physiques – permettra aux entreprises et aux organisateurs de planifier des réunions physiques à l’hôtel, tout assurant une interaction à distance et simultanée avec de multiples participants et intervenants externes.

Ces réunions se tiendront sur la plateforme Microsoft Teams, à laquelle les participants pourront se connecter afin d’échanger à distance.

Dans les espaces de réunion Accor, équipés des technologies Microsoft Teams Rooms et Surface Hub 2S, les personnes en présentiel seront connectées à celles qui les rejoindront à distance grâce à ces outils audio et vidéo.

Les clients bénéficieront de l’expertise d’équipes dédiées, de l’expérience du groupe Accor en matière de réunions et d’évènements, et d’une plateforme de réservation numérique intégrée. Des offres de réunion spécifiques et sur mesure seront proposées aux participants, qui bénéficieront par ailleurs des mesures sanitaires et de sécurité les plus rigoureuses du secteur, définies dans le cadre du protocole AllSafe, codéveloppé avec Bureau Veritas et validé par des experts externes.

Patrick Mendes, DG Commercial, explique : « La pandémie de Covid-19 a amené les voyageurs d’affaires et les organisateurs de réunions à revoir leurs méthodes de travail. Les formats virtuels et hybrides se sont imposés dans le quotidien des entreprises. Le nouveau concept All Connect, créé en collaboration avec Microsoft Teams, constituera pour nos clients un outil majeur qui leur offrira la possibilité d’organiser des réunions hybrides sécurisées et qualitatives, tout en leur permettant de continuer à privilégier la santé, la sécurité et le développement durable ».