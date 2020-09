Alibaba Cloud a lancé à l’occasion de la conférence Aspara 2020 toute une série de nouveaux produits et des mises à jour de fonctionnalités.

Parmi les annonces les plus remarquées, on retiendra Lindorm une base de données cloud native adaptée aux applications nécessitant un traitement massif de données hétérogènes non structurées, semi-structurées et structurées. Lindorm est présentée comme une base « multi-modèles » autrement dit s’utiliser aussi bien comme une base « Time Series » (base de données optimisées pour le stockage d’informations horodatées), comme une base « Spatial-Temporal » (une base de données spatio-temporelles spécialement optimisées pour le tracking d’objets en déplacement par exemple), comme une « queue » (file d’attente), ou comme « wide-column store » (bases de type Colonnes élargies, façon Cassandra). Lindorm est compatible avec plusieurs interfaces open-source à commencer par HBase, Phoenix et OpenTSDB.

Autre nouveauté Data, PolarDB-X est une évolution de la base de données distribuée cloud native d’Alibaba Cloud, PolarDB. Cette mise à jour ajoute un traitement hybride transactionnel/analytique et un index secondaire global pour les données distribuées. Alibaba Cloud la présente comme la base idéale pour un grand nombre de demandes de transactions en ligne simultanées et massives.

Le fournisseur cloud chinois a également mis à jour sa solution de datawarehouse dans le cloud, AnalyticDB (ADB), destinée à créer un entrepôt de données automatique et flexible capable d’intégrer des analyses interactives en ligne et des opérations de calcul hors ligne. Son extension AnalyticDB for MySQL (ADB MySQL) répond aux besoins en ressources des charges de travail des utilisateurs grâce à son élasticité sur la consommation de temps, le stockage des données et l’isolation des groupes. La nouvelle version intègre un nouveau moteur « Laser » capable de répondre aux besoins de calcul en temps réel avec un coût réduit de 50 à 80 % pour l’entreprise.

Enfin, Data Lake Analytics (DLA) voit ses fonctionnalités elles aussi mises à jour avec l’introduction de « Serverless Spark » qui permet de provisionner 300 nœuds en 1 minute et en seulement quelques clics. DLA est un service interactif de Business Intelligence s’appuyant sur un data-lake « serverless’ qui évite l’usage d’ETL et utilise une syntaxe SQL.

Feifei Li, président de Alibaba Cloud Database, relève : « Dans son dernier Magic Quadrant, Gartner a fusionné les solutions DMSA (Data Management Solution for Analytics) et OPDBMS (Operational DBMS) en un seul quadrant magique Cloud DBMS, ce qui indique où se situe l’avenir de la technologie des bases de données. Nous voulons que nos clients suivent cette tendance future, et nous continuerons à innover et à leur fournir la meilleure technologie de base de données afin qu’ensemble, nous puissions construire un socle solide pour leurs processus de transformation numérique« .