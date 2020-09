Lors de sa conférence Apsara 2020, le leader du cloud en Chine a introduit un minuscule « cloud PC » remettant au goût du jour l’idée de machines ultra-minimalistes reposant entièrement sur des applications streamées depuis le nuage.

Alibaba a ainsi introduit son premier « Cloud PC », le Wuying, un ordinateur personnel qui tient dans la main. « L’objectif est que les utilisateurs puissent effectuer des tâches complexes qui nécessitent généralement des PC sophistiqués et puissants, comme le montage vidéo, le rendu d’animations, le développement de logiciels et les services à la clientèle en ligne, avec un minuscule ordinateur personnel » explique Jeff Zhang, président d’Alibaba Cloud Intelligence. « Alors que le travail à domicile devient la nouvelle norme pendant et après la pandémie, nous pensons que notre innovation peut également aider les utilisateurs à profiter plus facilement des avantages du cloud computing, à tout moment et en tout lieu, de manière rentable, mais sûre ».

Ultra léger et portable, l’appareil est alimenté par le câble USB-C qui le connecte également à son moniteur. Reste à lui connecter un clavier et une souris pour le rendre réellement opérationnel.

Le Wuying Cloud PC est animé par un Linux embarqué et un logiciel de streaming propriétaire. Une fois allumé, il donne accès à des applications streamées sous Windows comme sous Linux, l’approche se voulant cross-plateforme. Alibaba promet une latence sous les 70 millisecondes pour une bonne réactivité des applications interactives. Les instances clouds qui le fourniront en applications peuvent offrir jusqu’à 104 vCPUs et 1,5 To de RAM, autrement dit les performances de Worsktations très musclées.

Pour Alibaba, une telle approche simplifie considérablement la vie des DSI. Les mises à jour du système de l’ordinateur cloud sont effectuées en ligne, ce qui permet d’économiser une grande partie des coûts normalement élevés des mises à jour et de la maintenance des machines PC dans les bureaux traditionnels.

L’entreprise est d’ailleurs la cible de prédilection du fournisseur dans un premier temps. Mais les particuliers pourront également se le procurer dans un avenir proche.

Autre innovation, Alibaba Cloud a aussi dévoilé un robot logistique autonome pour réaliser des livraisons du dernier kilomètre.

Développé par l’Alibaba DAMO Academy, le centre de recherche du groupe chinois, ce robot électrique peut transporter 50 colis en une seule fois et parcourir 100 Km en une seule charge.

Alibaba Cloud estime qu’un tel robot de livraison intelligent pourrait livrer jusqu’à 500 colis par jour à une communauté, un quartier ou un campus désigné.

Un appareil d’abord pensé pour le marché Chinois où le commerce en ligne est en plein essor, avec 200 millions de colis livrés chaque jour et des prévisions qui atteindront 1 milliard de colis par jour dans les années à venir.