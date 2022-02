9altitudes, spécialiste de l’accompagnement des industries manufacturières, et Isatech, spécialiste de la transformation numérique des entreprises, viennent de nouer un alliance stratégique au niveau européen.

Isatech est une société de Consulting et un partenaire majeur de Microsoft notamment en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. Sa filiale française annonce acquérir 50% des parts d’un autre partenaire réputé de l’écosystème Microsoft en France, 9altitudes. Une prise de participation qui positionne Jérôme Bazin, CEO du groupe Isatech, à la présidence de 9altitudes France.

Cette opération doit permettre aux 2 entreprises d’élargir leur offre et de consolider leurs positions comme experts de Dynamics 360 for Finance and Operations.

Bien que comptant plus de 500 collaborateurs en Europe, 9altitudes souhaitait prendre plus d’ampleur sur le sol hexagonal, où l’entreprise compte 35 consultants à Paris, Lille et Lyon. En s’associant avec Isatech et ses 245 salariés, les deux partenaires Microsoft entendent bien s’imposer en tant que leader du marché français.

Ensemble, les deux groupes affichent un effectif de 750 consultants qui mettront leurs compétences au service de près de 2500 clients, dont près de 55 experts Microsoft Dynamics Finance & Operations en France.

Jérôme Bazin, nouveau président de 9altitudes France, est optimiste : « Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans et avons déjà eu l’occasion de collaborer sur plusieurs dossiers en France et à l’international. Il s’agit d’une alliance où chacun est gagnant car nous allons pouvoir viser des projets de plus grande envergure. »