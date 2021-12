Alliance of Digital Builder (AODB) est une ESN française et hybride qui regroupe plus de 200 spécialistes et collaborateurs du numérique.

≪ Aujourd’hui la porte d’entrée de la cybercriminalité est hyper vaste, elle peut s’opérer par les applications web, par email, par le réseau, par la wifi et plus encore. In fine, beaucoup de corps de métiers sont concernés. Dès lors, nous faisons face à une hyperspécialisation du secteur qui nécessite de créer une alliance des meilleurs dans chaque domaine. En effet, les cyberattaquants continuent de peaufiner leurs méthodes et il n’existe pas d’entreprises capables de gérer sérieusement l’intégralité du problème. C’est pourquoi seule une alliance des meilleurs spécialistes permet une réponse efficace ≫ explique Mathieu Gros, CEO chez AODB.

En septembre dernier, à l’occasion du FIC 2021, AODB avait lancé une offre unique d’Audit en cybersécurité. Véritable outil de prévention, cette solution unique vise à aider les entreprises à réduire leur vulnérabilité et à se prémunir contre les failles de sécurité de tous types. Elle ambitionne également de renforcer les bonnes pratiques en matière de protection des données au sein de l’entreprise.

Cette solution d’accompagnement proposée par AODB a été soutenue par l’organisation Cybermalveillance.gouv.fr, qui vient de lui décerner le label ExpertCyber.

Rappelons que ce label est destiné à valoriser les professionnels en sécurité numérique ayant démontré un niveau d’expertise technique et de transparence dans les domaines de l’assistance et de l’accompagnement de leurs clients.

« Ce label récompense nos efforts et notre stratégie en matière de cybersécurité initiée en 2021. Ce label permet de valoriser l’ensemble des prestataires les plus qualifiés en France dans le domaine de la cybersécurité. En effet, il offre aux entreprises et particuliers une grille de lecture plus claire de l’offre de services sur le territoire et les aide à se diriger vers les professionnels qualifiés pour répondre à leurs problématiques » souligne Mathieu Gros.