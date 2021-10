Suivant de peu les pas de IONQ, une autre startup « pure player » de l’informatique quantique entre en Bourse…

C’est officiel, Rigetti va prochainement entrer en Bourse à travers par une fusion SPAC via Supernova Partners Acquisition Company II, transaction qui lui permettra de lever 450 millions de dollars en cash pour une valorisation à 1,5 milliard de dollars.

Rigetti est donc la seconde start-up « pure player » de l’informatique quantique à s’offrir une introduction en bourse en cette fin d’année 2021. La semaine dernière, c’est IONQ qui procédait exactement de la même façon par une fusion SPAC pour faire son entrée sur le New York Stock Exchange et lever ainsi 636 millions de dollars.

Le principe des SPACs est un mécanisme qui consiste en une « coquille vide » permettant de mettre en commun des fonds par le biais d’une introduction en bourse afin de financer l’acquisition d’une société privée (ici Rigetti) qui deviendra publique par un mécanisme de fusion inversée. Plus simplement, c’est une astuce qui permet de s’introduire en bourse sans présenter de résultats financiers.

Née il y a 8 ans (et fondée par un ancien d’IBM, Chad Rigetti), Rigetti est l’une des startups phares de l’univers de l’informatique quantique. Il y a un peu plus d’un an, elle levait en « série C » 79 millions de dollars pour accélérer la création de son ordinateur quantique 128 Qubits annoncé depuis 2019 mais toujours pas disponible.

Réputée pour son kit de développement, sa plateforme Forrest et ses premiers d’ordinateurs quantiques universels à 19 qubits, 32 qubits et même 80 qubits supraconducteurs, Rigetti propose son propre service QaaS dénommé QCS. Ses ordinateurs quantiques sont également accessibles depuis le service AWS Braket d’Amazon.

Si l’entreprise est très en retard sur son processeur 128 qubits, elle continue d’afficher une roadmap très ambitieuse avec des ordinateurs à 1000 qubits en 2024 et 4000 qubits en 2026.

En janvier 2021, elle affichait un CA de 5,5 millions de dollars (pour une perte de 26,1 millions de dollars). Elle compte 130 collaborateurs et table aujourd’hui sur un CA de 288 millions de dollars en 2025.