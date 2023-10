Très dynamique, le marché de la cybersécurité ne cesse d’accueillir de nouveaux acteurs et voir d’autres s’unifier pour résister à la concurrence. Arctic Wolf annonce l’acquisition de la plateforme SOAR de Revelstoke.

Né en 2012, Arctic Wolf est un acteur du marché très encombré de la cybersécurité qui a popularisé l’idée de « concierge en cybersécurité » associant une plateforme cloud native de SIEM/MDR managé et l’attribution d’experts de sécurité collaborant avec chaque équipe IT cliente et surveillant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 les opérations et l’infrastructure de l’entreprise. L’Arctic Wolf Security Operations Cloud ingère, analyse, enrichit et analyse plus de 4,5 milliards d’événements de sécurité par semaine.

Après avoir acquis RootSecure puis Tera Defense ces dernières années, l’entreprise américaine annonce cette semaine la troisième acquisition de sa jeune histoire : Revelstoke et sa plateforme SOAR (Security Orchestration, Automation and Response).

« Avec l’intégration des technologies de Revelstoke, nous allons améliorer nos capacités de détection et de réaction grâce à des actions sur mesure à grande échelle, tandis que nos clients profiteront directement des avantages de la technologie sans avoir à acheter de nouveaux modules », écrit Dan Schiappa, Chief Product Officer sur le blog d’Arctic Wolf.

« Dans le paysage actuel des menaces, avec des acteurs qui développent quotidiennement de nouvelles techniques d’attaque, et la surface d’attaque de chaque organisation qui s’élargit en raison de la transformation numérique, un SOAR de nouvelle génération devient rapidement une exigence fondamentale dans toute stratégie de cybersécurité pour un programme efficace d’opérations de sécurité. Mais comment les entreprises peuvent-elles tirer les bénéfices du SOAR alors qu’elles sont en manque de collaborateurs ? Nous pensons que la meilleure façon de mettre sur le marché ces capacités SOAR avancées est de les intégrer pleinement dans notre Security Operations Cloud et dans notre modèle unique de prestation de services de conciergerie ».

Les détails financiers de cette opération n’ont pas été dévoilés.

