TEHTRIS dévoile Cyberia eGuardian, un nouvel e-assistant intégré à la TEHTRIS XDR Platform. Soutenu par le gouvernement français et BPI France, ce module d’intelligence artificielle promet d’automatiser et d’optimiser la gestion des incidents de sécurité.

Acteur français de la cybersécurité, TEHTRIS annonce l’arrivée d’un module IA nommé Cyberia eGuardian est intégré à la TEHTRIS XDR Platform. Cette IA veut aider les analystes SOC à contrôler et sécuriser les systèmes informatiques, en hiérarchisant et en traitant les incidents de sécurité. L’IA effectue ici une surveillance complète et continue, permettant une réponse rapide et efficace aux cyberattaques, même celles indétectables par l’homme.

L’IA Défensive, une réponse aux Cybermenaces

Dans un environnement où les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées et fréquentes, l’utilisation de l’IA en cyberdéfense est souvent perçue comme cruciale. Cyberia, la technologie d’intelligence artificielle développée par TEHTRIS, offre une capacité de réponse autonome et immédiate aux cybermenaces, identifiant tout comportement anormal et stoppant les attaques. Elle permet ainsi de traiter efficacement 100% des alertes, sans compromis, éliminant les zones d’ombre et affinant les analyses comportementales.

Automatisation et Optimisation des Ressources

Dans le contexte actuel de pénurie de talents en cybersécurité et de montée du stress, les organisations ont un besoin urgent d’hyper-automatisation des tâches en sécurité. Cyberia eGuardian permet aux analystes de ne traiter que 0.1% de la masse d’alertes, représentant un gain de temps significatif et une optimisation des ressources. Ce projet, soutenu par le gouvernement français et BPI France, s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement #France2030, visant à automatiser la cybersécurité.

À lire également :