La jeune pousse française HarfangLab, dont la solution EDR est certifiée par l’ANSSI, a le vent en poupe. Confortée par ses bons résultats aux évaluations du MITRE américain, la startup lève 25 millions d’euros en série A.

Créée par quatre anciens experts de l’ANSSI, lauréate en 2021 du Grand Défi Cybersécurité de l’État, HarfangLab propose une solution EDR (certifiée par l’ANSSI) qui ajoute de la transparence à la détection des attaques et à la remédiation des incidents de sécurité.

Conçue à l’origine pour s’intégrer à toutes les solutions de sécurité préexistante, la plateforme de détection et réponse d’Harfanglab n’a cessé de s’enrichir pour couvrir aujourd’hui l’essentiel des besoins de la collecte des données à la remédiation en passant par l’identification des activités suspectes, l’isolation des actifs compromis, l’investigation en profondeur, et le renforcement de la résilience.

L’éditeur est notamment réputé pour certains de ses modèles ML capables de détecter les scripts PowerShell malveillants (Chocard), de prédire la probabilité qu’un fichier soit malveillant (Hibou), de détecter les malwares (Condor), de stopper les ransomwares (Ransomguard).

L’éditeur est aussi un grand défenseur des approches transparentes et a construit sa solution sur des formats ouverts et largement reconnus. Il est aussi l’un des grands partisans des projets OpenXDR et OXA pour une meilleure standardisation et interopérabilité des solutions de cybersécurité.

La startup, qui avait déjà levé 5 millions d’euros en juin 2021, annonce cette semaine avoir réalisé un second tour de table de 25 millions d’euros. Une levée qui doit l’aider à se développer en Europe pour s’imposer en leader européen de l’EDR et s’affirmer un peu plus comme une valeur mondiale sur le marché très concurrentiel des solutions EDR.

Harfang Lab compte aujourd’hui 250 clients et 90 collaborateurs. Ses solutions protègent plus de 800 000 postes et serveurs.

