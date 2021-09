Sekoia, HarfangLab et Pradeo, 3 experts européens de la cyber sécurité, annoncent une alliance autour d’une offre unifiée basée sur l’expertise pointue de chacune de ces entreprises. L’offre qui combine les solutions logicielles phares de chacun prétend assurer une fiabilité sans compromis tout en garantissant une agilité maximale.

En effet, chacun des membres du trio a développé dans son domaine de prédilection une technologie très avancée et redoutablement efficace face aux cybermenaces actuelles. Le choix de ce rapprochement est donc né de leur excellence respective et de leur complémentarité.

L’idée consiste à assembler et commercialiser dans une même offre « Best Of Breed » ce que la cybersécurité française a de mieux à proposer : La solution EDR (Endpoint Detection and Response) de HarfangLab, la solution UEM (Unified Enterprise Mobility) de Pradeo, et la plateforme de détection et d’anticipation XDR (pilotée par le renseignement sur les menaces cyber) de Sekoia.

Ensemble, ces trois pépites françaises de la cybersécurité veulent garantir aux entreprises le meilleur des technologies spécialisées, au sein d’une interface unifiée offrant une expérience utilisateur sans couture pour protéger l’ensemble des postes de travail, serveurs et mobiles, automatiser les remontées d’alertes et les réponses à incidents et simplifier la gestion des risques cyber.

Freddy Milesi, CEO de Sekoia, justifie une telle alliance en rappelant que « dans des organisations de plus en plus mouvantes, agiles et distribuées, les solutions monolithiques ne peuvent simplement pas suivre. En fédérant des experts spécialisés, nous portons l’approche de piloter les opérations par le renseignement, seule façon pour nos clients de se protéger efficacement, simplement, et sans perdre la maîtrise de leurs budgets ».