HarfangLab, pépite française spécialisée dans la cyber défense, vient de lever 5 millions d’euros apportés par Elaia (à hauteur de 3,5 millions) et le reste en financement qui ne modifie pas la structure capitalistique de la startup.

Avec ces fonds, la jeune pousse compte poursuivre le développement et la commercialisation de sa solution service EDR (endpoint detection & response) conçue pour s’intégrer à n’importe quelle solution de sécurité pré-existante. Son moteur d’Intelligence artificielle permet d’accélérer la détection des menaces et d’automatiser la réponse à un incident. Par ailleurs, son logiciel est aussi le premier EDR certifié par l’ANSSI (Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information).

L’éditeur a récemment renforcé son expertise en recrutant des anciens de l’ANSSI et des data scientists, et confirme ainsi sa stratégie d’investissement massif pour accélérer son développement et répondre aux besoins du marché avec une technologie efficace et réactive.

HarfangLab est également en phase active de recrutement d’une dizaine de personnes, ses effectifs étant passé de 5 à 30 personnes depuis entre sa création.

Grégoire Germain, CEO et cofondateur, envisage l’avenir sereinement : « Entre cet investissement d’Elaia, le financement du grand défi et les réserves mises à notre disposition, nous sommes confiants dans le développement de notre logiciel et de nos capacités de détection/réaction ».