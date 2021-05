Atlassian, éditeur d’une plateforme collaborative de développement, annonce la disponibilité de son outil Forge destiné aux développeurs et aux équipes en charge des projets IT sur le cloud d’Atlassian.

En développement depuis plus de deux ans, Forge a pour objectif de remplacer l’ancien marketplace et permettre aux utilisateurs des plateformes DevOps d’Atlassian – comme Jira et Confluence – d’intensifier leur usage.

Contrairement à l’ancien Atlassian Connect, Forge propose une approche Serverless permettant aux développeurs d’intégrer directement leurs applications dans le cloud d’Atlassian et d’enrichir ainsi plus directement les plateformes Jira et Confluence.

« Avec Forge, nous investissons dans un écosystème d’applications cloud pour différencier davantage nos produits et nous assurer que nos clients trouvent les applications exactes dont ils ont besoin pour leurs cas d’utilisation. Nous voulons ainsi nous assurer que notre communauté de plus de 25 000 développeurs et de plus de 1 000 partenaires de la Marketplace puisse continuer à construire, lancer et développer de telles applications » explique les responsables du projet.