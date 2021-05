Atos, spécialiste de la sécurité et de la résilience IT, annonce le lancement d’une solution qui doit permettre aux entreprises de se remettre rapidement des ransomwares et autres types de cyberattaques destructrices.

L’offre Atos Cyber Recovery est bâtie sur un ensemble complet de technologies et services qui aident les entreprises à identifier les données les plus critiques et à automatiser la protection des copies de récupération au sein d’un environnement isolé.

L’offre se décline ainsi autour de 3 éléments clefs que sont :

– l’évaluation initiale qui permet d’identifier et classer les données et les ressources qui doivent être protégées afin de garantir l’activité, dans le respect de la gouvernance décidée et des réglementations.

– la protection effective des éléments déterminés à l’aide des solutions de Dell PowerProtect DD et Dell CyberSense, principaux composants du CyberVault (espace de sauvegarde isolé)

– l’orchestration globale du déploiement et de la mise en oeuvre de la solution au sein de l’infrastructure physique.

La solution Atos Cyber Recovery est désormais disponible pour tous les clients.