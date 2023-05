Automatiser, c’est être plus efficace, délivrer de meilleurs services, supprimer les basses besognes, satisfaire ses employés comme ses clients… Et automatiser, c’est le cœur de métier de l’éditeur UiPath dont le DG France, Maxime Laugier, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Né en 2005 en Europe, UiPath est devenu l’un des leaders mondiaux de l’automatisation des processus régulièrement, à la fois salué dans les Magic Quadrant du Gartner et les Waves de Forrester. Mais parce qu’on ne peut bien automatiser que ce que l’on connaît et que l’automatisation doit opérer pour être fiable, utile et efficiente, l’éditeur n’a cessé de faire évoluer son offre pour intégrer les trois dimensions : Découvrir, Automatiser, Opérer.

Pour évoquer ces évolutions, le rôle croissant de l’IA dans l’automatisation, l’impact de ces technologies sur le travail et l’emploi, mais aussi les dernières innovations d’UiPath, Maxime Laugier, DG de la filiale française d’UiPath, est notre invité de la semaine.

Outre les sujets et opportunités d’automatisation, il revient avec Guy Hervier sur le succès de l’entrée en Bourse de son entreprise, sur la nécessité pour les éditeurs de logiciels de repenser leur modèle de gestion, sur la puissance du duo « Humain+IA » et sur les partenariats Cloud de l’éditeur.

