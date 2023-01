Spécialisé dans la RPA, l’éditeur UiPath enrichit sa solution « Test Suite » d’automatisation des tests logiciels avec de nouveaux connecteurs et de nouvelles fonctionnalités de migration.

Dans son portfolio de solutions destinées à robotiser les processus, UiPath propose un outil un peu moins connu dénommé « Test Suite », dédié aux tests logiciels.

UIPath se démarque par son approche très industrialisée de la production de robots logiciels au sein d’une véritable chaîne RPA. Dans cette chaîne, « UiPath Test Suite » joue un rôle important puisqu’il permet d’automatiser et centraliser les tests pour assurer la qualité de chaque automatisation, de chaque robot logiciel, avant son déploiement.

Lancée cette semaine, la nouvelle version d’UIPath Test Suite inclut de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux connecteurs disponibles dans le module Test Manager Hub, ainsi qu’un service d’accélération de la migration.

Ce dernier permet de migrer les actifs de « Test Management » et d’ « Automation » de solutions ALM existantes vers Test Suites afin de standardiser tous leurs tests sur la plateforme d’UiPath. Les grandes entreprises qui utilisent des solutions traditionnelles pour la gestion du cycle de vie des applications (ALM) – telles que IBM ALM, Azure DevOps Server, Tuleap – peuvent s’appuyer sur ce nouveau service d’accélération des migrations pour uniformiser et standardiser leurs opérations sur la plateforme d’UiPath.

Dans un même esprit, le nouveau Test Manager Hub ouvre la solution d’automatisation des tests d’UiPath au-delà des robots logiciels grâce à une panoplie de nouveaux outils de tests et de connecteurs vers les solutions ALM les plus populaires. Il devient ainsi possible de maximiser la couverture des tests et de les automatiser sur la plateforme UiPath y compris pour les anciennes applications. Test Suite s’intègre désormais à plus de 40 outils ALM du marché.

« Les clients cherchent à connecter UiPath à leur palette d’outils de développement » constate le Dr Gerd Weishaar, Senior Vice President of Product Management chez UiPath. Avec ces deux nouveautés, « les DSI et responsables informatiques disposent désormais d’une solution de tests intuitive et évolutive, intégrée dans la seule plateforme d’automatisation de bout en bout du marché… Les organisations peuvent oublier les anciens outils de test disparates et concentrer leurs travaux sur la plateforme UiPath afin de moderniser la façon dont les équipes gèrent et réalisent la livraison de leurs logiciels. »

