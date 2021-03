UiPath est l’un des principaux leaders du marché de la RPA et de l’automatisation des processus. Une automatisation des processus dont la faisabilité dépend souvent des capacités d’intégration.

« Nous investissons dans les intégrations d’API depuis un certain temps, en développant des intégrations natives avec les systèmes d’entreprise les plus utilisés. À mesure que nos clients utilisent davantage la plateforme UiPath, la nécessité de faire évoluer ces intégrations plus rapidement devient une attente critique », explique Ted Kummert, vice-président exécutif, produits et ingénierie chez UiPath.

D’où la logique derrière l’annonce de cette semaine : en s’offrant Cloud Éléments, UiPath acquiert une plateforme pionnière dans l’intégration d’API qui va venir renforcer ses capacités d’automatisation des Workflows et des processus au travers des API.

L’éditeur – réputé pour ses automatisations des interactions utilisateur et des interfaces UI – enrichit donc sa plateforme de nouvelles capacités d’automatisation par les API.

« En rendant l’automatisation à la fois plus simple et plus rapide à déployer, la plateforme UiPath a la capacité d’améliorer considérablement certaines des activités les plus coûteuses et les plus chronophages des entreprises modernes », déclare Daniel Dines, le cofondateur et le CEO de UiPath. « L’acquisition de Cloud Elements n’est qu’un exemple de la façon dont nous construisons une plateforme d’entreprise flexible et évolutive, qui aide les clients à devenir des entreprises pleinement automatisées ».