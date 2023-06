Comme chaque vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT avec cette semaine Infomatica qui s’offre Privatar, OnlyOffice qui passe en 7.4, Pure Storage qui renouvelle ses FlashArray, Cisco qui se met à ChatGPT…

Comme de coutume Jean-François Le Nilias et Guy Hervier sont aux commandes de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité toujours très dynamique de l’univers IT. Cette semaine des sujets très différents ont retenu leur attention.

Ils reviennent sur les nouveautés de la suite collaborative européenne OnlyOffice qui monte au sein des plateformes souveraines, sur les multiples annonces de Pure Storage qui fait un grand rafraichissement de toute sa gamma FlashArray avec sa quatrième génération de baies Full Flash, et sur les multiples rachats de la semaine à commencer par celui de la startup Privatar gobée par Informatica, de la startup Rubicon dévorée par Databricks et de l’expert cloud français Agyla englouti par IBM..

Bien évidemment on parle encore d’IA cette semaine avec Cisco qui a développé un plugin ChatGPT pour converser avec le réseau ou encore la jolie levée de fonds de Mistral AI.

Guy Hervier s’est également plongé dans deux études. La première d’IDC montre que les DSI n’ont pas trop le moral et doute de plus en plus de leur capacité à créer de la valeur parce qu’ils ne sont pas suffisamment entendus et respectés. La seconde n’est autre que le classement Truffle 100 des éditeurs français comme il se doit très largement dominé par Dassault Systèmes et ses 11.209 collaborateurs dédiés à la R&D !

EN BREF CETTE SEMAINE

00:45 – OnlyOffice passe à l’IA avec sa version 7.4

04:30 – Pure Storage renouvelle ses FlashArray

07:40 – ChatGPT pour administrer les réseaux Cisco

11:10 – Les métiers doutent de la DSI

15:00 – Des acquisitions chez Informatica, Databricks et IBM

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

18:10 – Truffle 100 : Dassault Systèmes superstar

LE RENDEZ-VOUS

24:00 – HPE Discover à Las Vegas 2023

La conférence Edge-To-Cloud, les 20 et 22 juin 2023

Pour s’inscrire : HPE Discover 2023 – Edge-To-Cloud Conference

COUP DE COEUR

26:05 – Le Parlement européen valide l’IA Act

AUSSI DANS L’ACTUALITE CETTE SEMAINE :