Kyndryl lance un service de réponse aux incidents de cybersécurité et d’analyse criminalistique (CSIRF) pour aider ses clients à se préparer et à réagir aux menaces.

Cela faisait un petit bout de temps que l’on n’avait pas entendu parlé de Kyndryl, après une longue vague d’annonces de partenariats avec les fournisseurs de Cloud et d’infrastructures. Mais le fournisseur de services d’infrastructures continue de peaufiner son nouveau portfolio d’offres et l’étend de nouveau sur l’axe de la cybersécurité.

Son nouveau service « Cybersecurity Incident Response and Forensics » (CSIRF) est destiné à aider ses clients à se préparer et à répondre de manière proactive aux menaces en utilisant les dernières informations sur les menaces et l’expertise de ses spécialistes en cybersécurité.

Ce nouveau service doit notamment permettre aux clients de mener des investigations et de réagir à un incident de sécurité détecté en utilisant des outils tels que le triage des incidents, la réponse aux incidents, la Threat Intelligence, la surveillance et la gestion de la conformité. Parallèlement, le service CSIRF de Kyndryl fournit un support intégré de réponse aux incidents et de récupération. Il aide les clients à analyser, identifier, comparer et comprendre les preuves et les causes d’un incident de cybersécurité. En cas d’incident, comme un rançongiciel, les experts CSIRF de Kyndryl fournissent un soutien pratique à la demande pour aider à résoudre les menaces.

« La cyber-résilience, c’est la capacité d’anticiper, de se protéger, de résister et de se remettre de conditions défavorables, de stress, d’attaques et de compromissions de l’activité cyber. CSIRF découvre et répond aux incidents de sécurité détectés et fournit une réponse de détection de menaces avancées ainsi qu’un service d’investigation » explique Kris Lovejoy, responsable mondial de la sécurité et de la résilience chez Kyndryl.

Ce nouveau service CSIRF vient compléter le portfolio de services de cybersécurité de Kyndryl à commencer par le service « Recovery Retainer Service », conçu pour aider les clients à se remettre et à reconstruire leurs environnements après des événements catastrophiques. Ainsi, couplé au Recovery Retainer Service, le CSIRF offre une disponibilité à la demande d’experts qualifiés capables d’aider efficacement les clients à se remettre et à atténuer l’impact des cyberattaques.

Avec Kyndryl CSIRF, les clients peuvent :

– Avoir accès à des cyber-experts en récupération avec des SLA de temps de réponse,

– Réduire la fenêtre, la gravité et l’impact des incidents

– Réduire le temps moyen de récupération (MTTR)

– Maintenir la confiance avec les parties prenantes internes, les clients et les autorités réglementaires.

À lire également :