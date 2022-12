Kyndryl se focalise de plus en plus sur l’accompagnement des entreprises dans leur migration vers le cloud. Pour ce faire, la société lance de nouveaux services et outils d’automatisation optimisés pour chaque hyperscaler.

Un an après le split avec IBM, Kyndryl continue de réinventer ses activités. L’entreprise a, en 2022, multiplié les partenariats avec les hyperscalers et les grands acteurs du cloud privé/public/hybride.

Les nouveaux services cloud aujourd’hui proposés par Kyndryl sont destinés à faciliter la migration et l’optimisation des charges de travail dans des environnements hybrides et multicloud. Dans ce but, Kyndril a travaillé avec chaque hyperscaler. Les services sont censés aider à pallier le manque de compétences IT.

Ces services comprennent de la technologie comme du conseil. Ils incluent du code, de la gestion des flux et de cycles de vie de bout en bout, du conseil à la gestion, et des services intégrés de sauvegarde automatisée. Kyndril propose également de prendre en charge les correctifs, la surveillance, les indicateurs clés de performance, de la sécurité, des alertes et de la gestion des incidents. Ces services sont alignés sur les solutions des partenaires hyperscalers de Kyndryl. Ce dernier fournit également des experts cloud.

Kyndryl se concentre sur la transformation des opérations cloud grâce à l’infrastructure-as-code et la policy-as-code pour délivrer des solutions secure-by-design. Ces solutions automatisent et accélèrent l’adoption du cloud. « Nous avons vu les entreprises accroître leur utilisation du cloud durant les dernières années, mais elles se heurtaient à des obstacles, qu’il s’agisse de la complexité des paysages hybrides et multicloud, ou du manque de compétences pour gérer leur parc informatique », explique Harish Grama, Global Practice Leader de Kyndryl Cloud.

Mois après mois, Kyndryl impose sa nouvelle image, celle d’un acteur du cloud bien plus qu’un acteur de l’infogérance.

