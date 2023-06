Incroyable… Les Beatles se reconstituent et vont sortir un nouveau titre… « Mais… Mais… Enfin… John Lennon et George Harrison sont morts ! »… Simple détail messieurs dames ! Avec l’IA aujourd’hui tout est possible…

Les complotistes avait donc raison… John Lennon n’est pas mort ! En fait, il est même éternel… grâce à l’Intelligence Artificielle.

C’était écrit d’avance. Les capacités des IA à créer des images et voix « deepfakes » plus vraies que nature allaient forcément être utilisées pour ramener à la vie des personnages ou des acteurs et artistes disparus. Du déjà vu finalement dans Star Wars et The Mandalorian. Paul McCartney confirme avoir utilisé l’IA pour produire dans les prochaines semaines un nouveau titre des Beatles…

En réalité, si l’IA a bien été utilisée ce n’est pas tant pour créer de toute pièce une voix « deepfake » de John Lennon, mais plutôt pour extraire et nettoyer la voix du chanteur décédé en 1980 à jamais captée dans un enregistrement de 1978. Selon la BBC, il pourrait s’agir de « Now & Then » chanson qui aurait pu servir de retrouvailles. Elle est extraite d’une cassette marquée « For Paul » enregistrée par John Lennon peu avant sa mort et offerte par Yoko Ono à Paul McCartney en 1994.

« A partir d’une maquette de John, nous en sommes venus à réaliser ce qui sera le dernier enregistrement officiel des Beattles. Nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier grâce à l’IA pour mixer l’enregistrement » a ainsi expliqué Paul McCartney à la BBC. Avant d’ajouter « C’est un peu effrayant mais excitant à la fois, parce que c’est l’avenir. Nous devrons juste voir où cela mène. »

