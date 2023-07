AWS profite de son AWS Summit New-York pour annoncer quatre nouveaux modèles d’IA Génératives pour compléter son offre BedRock ainsi que de nouveaux outils basés sur ces GenAI.

En Avril dernier, AWS annonçait « BedRock », sa réponse aux offres d’IA génératives dans le cloud de Microsoft (Azure OpenAI Services, Azure AI Open Catalog, Azure AI Studio) et de Google (GenAI for VertexAI et GenAI App Builder).

BedRock est un service AWS qui permet d’accéder aisément à tout un ensemble de ‘Foundation Models’ (comme des LLM) depuis une API simple et relativement universelle.

De nouvelles GenAI dans BedRock

A l’occasion d’AWS Summit New-York, le cloud d’Amazon a annoncé quelques enrichissements bienvenus à Bedrock. L’API supportait déjà Claude et Stable Diffusion. Désormais, elle intègre la nouvelle génération de LLM d’Anthropic, « Claude 2 », récemment lancée ainsi que la tout nouvelle version de l’IA générative d’images de Stability AI à savoir Stable Diffusion XL. AWS précise que son implémentation de Claude 2 supporte juqu’à 100.000 tokens soit des centaines de pages de texte à analyser ou la capacité à rédiger un roman.

En outre, BedRock donne désormais également accès à deux modèles fondamentaux de Cohere. Le premier, dénommé « Command », est un LLM concurrent de Claude 2 et GPT-4 utile pour tout ce qui est conversations, compréhension de commandes en langage naturel, rédaction, résumé, etc. Le second, dénommé « Embed » peut-être utilisé pour implémenter des fonctions de recherche, de regroupement ou de classification ou catégorisation dans plus de 100 langues.

BedRock fait passer ses IA à l’action

Outre ces enrichissements apportés à BedRock (qui ne manquera pas d’en accueillir d’autres à l’avenir), AWS annonce aussi un nouvel outil « low-code » pour créer des « Agents » permettant de réaliser des automatisations au-dessus de BedRock et faire en sorte que les IA génératives puissent « agir ». En gros, l’outil permet de créer l’équivalent des « Plugins » de ChatGPT mais pour BedRock. »

Agents for Bedrock est une fonctionnalité 100% managée qui permet aux développeurs de créer des applications basées sur l’IA générative capables d’accomplir des tâches complexes ou de fournir des réponses enrichies de sources de connaissance propres à l’entreprise.

Selon Amazon, « En quelques clics, les agents d’Amazon Bedrock décomposent automatiquement les tâches et créent un plan d’orchestration, sans aucun codage manuel. L’agent se connecte en toute sécurité aux données de l’entreprise par le biais d’une simple API, convertissant automatiquement les données dans un format lisible par une machine et complétant la demande par des informations pertinentes afin de générer la réponse la plus précise possible. Les agents peuvent ensuite appeler automatiquement des API pour répondre à la demande d’un utilisateur. Par exemple, une agence d’assurance pourrait vouloir développer une application d’IA générative pour aider les employés à automatiser des tâches telles que le traitement des demandes d’assurance ou la gestion des documents en attente. En tant que capacité entièrement gérée, les agents d’Amazon Bedrock éliminent la charge indifférenciée de la gestion de l’intégration du système et du provisionnement de l’infrastructure, ce qui permet aux développeurs d’exploiter l’IA générative dans toute son étendue au sein de leur organisation ».

Et ce n’est pas tout

AWS a également annoncé le lancement en Preview de deux nouveaux outils :

– Vector Engine for OpenSearch est un outil de recherche vectorielle dopé au ML pour son service de recherche serverless « OpenSearch »

– GenBI for QuickSight est un service de business intelligence qui permet d’offrir la puissance de compréhension et d’analyse des LLM à l’outil de visualisation QuickSight.

