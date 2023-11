À l’occasion d’AWS Re:Invent 2023, AWS a officiellement lancé la version « boostée » de son stockage S3. Avec S3 Express One Zone, AWS multiplie par 10 les performances du stockage objet et lui offre de nouveaux horizons…

Par sa capacité à associer bien des métadonnées aux documents qui lui sont confiés, le stockage objet est devenu le système de prédilection des workloads ML et IA, malgré ses défauts de performance alors même que l’IA a besoin d’être abondamment alimentée en données.

AWS s’empare du sujet avec une nouvelle offre dénommée « Express One Zone », un service de stockage « haute performance » basé sur les API S3. Et AWS n’a pas lésiné sur les moyens. La nouvelle offre propose des accès 10 fois plus rapides à des coûts inférieurs de 50% à S3 standard. Ce faisant, l’hyperscaler ne se contente pas de booster un service très populaire mais vient redéfinir les minimas attendus en termes de stockage objet. À l’heure de l’IA et de l’analyse de documents non structurés, mais aussi des contenus multimédias 4K et 8K, cela change vraiment la donne.

Il faut dire que « S3 » est une institution. Depuis son lancement il y a 17 ans, ses API sont devenus un standard de fait repris par toutes les offres de stockage objet du marché. Et sur AWS, le service Amazon S3 gère plus de 350 000 milliards d’objets et traite en moyenne plus de 100 millions de requêtes par seconde. Dit autrement, il était aussi essentiel pour l’hyperscaler que pour ses clients de booster l’infrastructure sous-jacente.

En cours de déploiement un peu partout dans le monde, l’offre « Express One Zone » permet même aux entreprises dont les Workloads sont particulièrement exigeants de colocaliser leurs données Amazon S3 Express One Zone dans la même zone de disponibilité AWS que leurs ressources de calcul, améliorant ainsi les performances de calcul et réduisant les coûts tout en accélérant le traitement des données.

« Des millions de clients s’appuient sur Amazon S3 pour tout, du stockage d’archives à faible coût aux lacs de données à l’échelle du pétaoctet, et ils souhaitent étendre leur utilisation pour prendre en charge leurs applications les plus gourmandes en performances, où chaque milliseconde compte », explique ainsi James Kirschner, directeur général d’Amazon S3 chez AWS. Il ajoute en conclusion « Amazon S3 Express One Zone offre la vitesse d’accès aux données la plus rapide pour les applications les plus sensibles à la latence et permet aux clients d’effectuer des millions de requêtes par minute pour leurs ensembles de données les plus consultés, tout en réduisant les coûts de requête et de calcul. »

