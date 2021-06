Guy Hervier reçoit une légende de l’informatique, Jim Goodnight, CEO & Fondateur de SAS. L’occasion de revisiter avec lui l’évolution de l’analytics et des traitements statistiques des données depuis la création de l’entreprise en 1976.

SAS est un grand nom du décisionnel et de l’analyse des données. Depuis 46 ans, ses solutions analytiques et statistiques aident les entreprises à transformer les données en intelligence et à découvrir la valeur de leur patrimoine informationnel. L’éditeur a connu toutes les révolutions à commencer par celle des mainframes, celle des micro-ordinateurs, celle des processeurs multicœurs et des traitements hautement parallélisés, celle du Big Data, celle du Cloud et bien sûr aujourd’hui celle du Machine Learning et de l’IA.

Son charismatique fondateur, Jim Goodnight, a reçu de nombreuses distinctions et a toujours défendu sa vision très singulière de la gestion d’une entreprise, ayant maintes fois refusé les propositions de rachat comme les tentations d’entrer en Bourse. Il est le grand témoin exceptionnel de Guy Hervier cette semaine. Avec lui, il revient sur les évolutions du traitement de la donnée durant près d’un demi-siècle, sur pourquoi les analyses statistiques et le machine learning sont plus que jamais des approches complémentaires, sur les usages des plateformes décisionnelles de SAS à l’heure du Covid dans différents secteurs d’activité mais également sur les dernières évolutions de la plateforme SAS Viya.

NB : L’interview est en anglais. N’hésitez pas à aller dans les paramètres du lecteur YouTube pour sélectionner l’affichage des sous-titres, ou d’une traduction en français (sélectionnez ‘sous-titres anglais’ puis ‘traduction automatique’).