L’avenir de bien des industries et de bien des entreprises dépendent de leur capacité à numériser leurs environnements. Une numérisation qui permet ensuite d’automatiser et de rendre plus intelligent les appareils au cœur des environnements. Zebra Technologies est un acteur majeur de la numérisation et de l’automatisation. Son CEO, Bill Burns, est notre Grand Témoin.

Zebra Technologies… Le nom de cette entreprise dit certainement quelque chose à nombre de nos lecteurs même s’ils ne savent pas toujours à quelles activités la rattacher. Née en 1969, c’est l’un des plus anciens acteurs de l’univers IT. Et son catalogue est d’une spectaculaire variété : terminaux mobiles, imprimantes spécialisées, scanners de codes-barres, équipements de capture de données, systèmes RFID, systèmes de localisation, systèmes de vision, scanners industriels, capteurs environnementaux, systèmes pour le secteur de la santé, etc.

Zebra couvre tous les secteurs d’activité avec des appareils spécifiquement élaborés pour les besoins métiers.

Son CEO, Bill Burns, est le Grand Témoin invité par Guy Hervier. Il explique qu’ « aujourd’hui, 86 % des entreprises du classement Fortune 500 sont nos clients grâce au matériel, aux logiciels, aux services et aux solutions que nous fournissons. Nous concentrons nos efforts sur la numérisation et l’automatisation des environnements ».

Numériser et automatiser… Deux activités qui définissent Zebra et expliquent la variété de son portfolio. Et qui font aujourd’hui de Zebra un acteur de la robotique et de l’intelligence artificielle. Avec Bill Burns, Guy Hervier explore les potentiels et futurs de l’IA dans les entreprises, les usines, les environnements industriels et les hôpitaux.

